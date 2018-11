O caminho da reciclagem passa pela 64ª Feira do Livro de Porto Alegre

A 64ª Feira do Livro de Porto Alegre tem um lugar reservado para estimular a reciclagem. No Brasil, apenas 25% do plástico descartado é reciclado. Para ajudar e melhorar esse quadro, a Braskem trouxe um estande à Praça da Alfândega em que crianças e adultos poderão conhecer mais sobre o caminho que os resíduos plásticos fazem da lixeira até ganharem novamente as prateleiras na forma de novos produtos.

O público pode participar de uma atividade interativa em uma esteira de reciclagem em que simula a triagem do material, com o auxílio de um técnico. É um desafio que testa tanto o conhecimento sobre os diferentes tipos de materiais quanto a velocidade da separação e dá uma noção sobre como é o trabalho do profissional das unidades de triagem. O caminho que liga a atividade da esteira à prateleira é explicado em um vídeo animado e ao final o público pode conferir produtos que são feitos de resina reciclada.

Além disso, os adultos podem participar de um jogo com perguntas sobre sustentabilidade enquanto as crianças conversam com personagens do livro “Os 12 Mandamentos Verdes”. Segundo o diretor de Relações Institucionais da Braskem no RS, João Ruy Freire, a Feira do Livro de Porto Alegre é um momento oportuno para levar à sociedade reflexões que estimulam a mudança de hábitos, incentivando o fechamento de um ciclo consciente de consumo, que se traduz em menos descarte de resíduos, diminuição do uso de fontes não-renováveis e geração de renda para cooperativas que vivem desta atividade.

