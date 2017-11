O campeão brasileiro de surfe de 2010 foi encontrado morto em sua casa, aos 32 anos

O surfista Jean da Silva morreu na noite de sexta-feira, em Joinville (SC). O atleta foi campeão brasileiro profissional do esporte em 2010 e tinha 32 anos de idade. Não há informações sobre a causa do óbito e, por enquanto, sabe-se apenas que ele o corpo de Jean foi encontrado dentro de sua casa – alguns sites sugerem a hipótese de suicídio motivado por um quadro de depressão.

O velório começou na manhã desse sábado e o sepultamento está marcado para as 10h deste domingo, no Cemitério Municipal de Joinville.

O atleta já foi convidado para participar de algumas etapas da elite. O campeão mundial Gabriel Medina publicou em suas redes sociais uma imagem representando tristeza. Os colegas Adriano “Mineirinho” de Souza, Maya Gabeira, Thiago Camarão e Willian Cardoso também prestaram homenagens.

“Jean, não sei o que dizer nesse momento de dor, tu foi uns dos caras que mais puxou a minha evolução na fase amadora. Um surfista de corpo e alma. Descanse em Paz”, escreveu Mineirinho em uma postagem na sua conta no Instagram.

Trajetória

Jean da Silva nasceu em Joinville, na região Nordeste do Estado de Santa Catarina. A praia mais próxima ficava a 40 quilômetros, em Barra do Sul, e foi ali que ele deu os primeiros passos no esporte, despertando desde cedo a paixão pelo mar e as pranchas. Aos 7 anos de idade, ganhou a primeira prancha de presente do pai, que sempre foi um grande incentivador. A partir daí, não parou mais.

Aos 13 anos, o atleta começou a competir regularmente, já alcançando ótimos resultados nos campeonatos amadores da Fecasurf. Em 2006, foi terceiro ligar no Mundial Pro Júnior na Austrália. No mesmo ano, foi vice campeão catarinense e também faturou o título do WQS 5 estrelas em Fernando de Noronha, mostrando uma das suas principais habilidades, o faro para os tubos.

Ele participou de competições internacionais e, ao longo de sua carreira, conquistou vitórias em eventos importantes do circuito WQS (World Qualifying Series), em Fernando de Noronha, de Virginia Beach, nos Estados Unidos, e de Cascais, em Portugal.

Em 2010, cinco anos depois de conquistar o título estadual, Jean tornou-se o primeiro catarinense a conquistar o título brasileiro profissional. Também levou a taça de campeão sul-americano da WSL em 2012.

Neste ano, porém, o surfista não vinha apresentando um bom desempenho. Atualmente, ele ocupava a posição de número 137 no ranking da divisão de acesso do Circuito Mundial. O seu resultado mais expressivo na temporada foi um terceiro lugar em competição na Indonésia, no início da temporada de 2017.

No início deste mês, Jean havia disputado o QS 3.000 em Maresias, São Sebastião (SP), terminando em vigésimo-quinto lugar depois de perder para o conterrâneo Mateus Herdy, os paulistas Thiago Camarão e Wiggolly Dantas, eliminado junto com ele.

