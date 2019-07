O Campeonato Municipal de Basquete de Porto Alegre tem três finais neste domingo

A 15ª edição do Campeonato Municipal de Basquete, em Porto Alegre, chega à sua fase final neste domingo, a partir das 10h30min, com três jogos decisivos. O torneio é realizado no Ginásio Tesourinha (avenida Erico Verissimo, entre as avenidas Getúlio Vargas e Ipiranga, no bairro Menino Deus).

Nesta edição, 385 atletas de 77 equipes competiram em três categorias: Série B Masculina, Série A Masculina e Série Única Feminina. A informação é da Diretoria-Geral de Esporte, Recreação e Lazer da SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte) da capital gaúcha, responsável pelo evento.

Abrindo a série de duelos, as equipes Panteras e Foguete disputam a final da Série B Masculina. Ao meio-dia, é a vez de Ticis e Caixeiros entrarem na quadra pelo título da Série Única Feminina. Já os times Ressaca e Jaws se enfrentam na final da Série A Masculina, a partir das 13h30, encerrando o cronograma.

Futebol

O roteiro temático “Futebol Tour” chega neste domingo à sua sétima edição, com um passeio temático do ônibus panorâmico da Linha Turismo pela história do esporte na capital gaúcha. A iniciativa é fruto de uma parceria entre a SMDE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico) e a dupla Grenal.

São dois passeios diferentes. O da manhã parte às 10h e prevê a visitação do estádio Beira-Rio, ao passo que o da tarde sai às 14h e tem como destino a Arena do Grêmio. Cada percurso tem aproximadamente duas horas e meia de duração e tem ingressos à venda na sede do Escritório de Turismo (Travessa do Carmo nº 84, em frente ao Largo Zumbi dos Palmares, no bairro Cidade Baixa).

Em ambos os casos, os participantes conhecem as estruturas internas do clube. “Porto Alegre é privilegiada por contar com dois clubes campeões mundiais e com estádios de padrão internacional. Essa parceria dá a oportunidade aos moradores e turistas de conhecerem essa história”, explica o titular da SMDE, Eduardo Cidade.

– Tour do Inter: o percurso aborda temas relacionados à história do Sport Club Internacional. Contempla o local de fundação do clube, a praça que celebra o campo das primeiras partidas e a Praça Memorial dos Eucaliptos, no bairro Menino Deus. O tour também tem no seu foco a experiência de uma partida de futebol no estádio, além de oferecer atrações como a recepção por uma das torcidas organizadas, a presença do mascote do Inter e a visitação ao museu com as taças das principais conquistas do clube;

– Tour do Grêmio: o passeio conta com visita a vários pontos da história do Grêmio na Capital, como o ex-estádio Olímpico e o antigo Estádio da Baixada, no Parque Moinhos de Vento (Parcão). O roteiro termina na Arena, onde os participantes são recepcionados por uma das torcidas organizadas do Tricolor. Os visitantes podem conhecer as estruturas do clube, tirar fotos com algumas taças, passear no gramado e até conhecer o vestiário dos jogadores.

(Marcello Campos)

Deixe seu comentário: