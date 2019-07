O Campeonato Municipal de Vôlei 2019 começa neste domingo em Porto Alegre

Um total de 51 equipes e 612 atletas dão início a 15ª edição do Campeonato Municipal de Vôlei neste domingo (7). Os jogos ocorrem no Colégio Marista Rosário, na Praça Dom Sebastião, no bairro Independência, a partir das 8h.

Durante o dia, 42 jogos ocorrem pelas categorias A, B e C, entre as categorias masculino e feminino. A entrada para o público é gratuita.

O Campeonato Municipal de Vôlei é promovido pela SMDSE (Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Esporte), através da DGERL (Diretoria Geral de Esporte, Recreação e Lazer).

Ginástica artística

Cerca de 80 crianças e alunos de unidades da DGERL participaram, neste sábado (6), do 18º Encontro de Ginástica Artística, no Ginásio de Esportes Lupi Martins.

Criado em 2001, o encontro teve como objetivo integrar crianças, estagiários e professores em um fechamento de trabalho feito pelas unidades no primeiro semestre, realizando uma apresentação para os familiares.

Promovido pela SMDSE, através da DGERL, o evento teve desfiles dos alunos das unidades, atividades práticas nos aparelhos e apresentação de atletas das categorias pré-infantil e entre 12 e 14 anos de ginástica artística do Grêmio Náutico União. Ao final do evento, houve premiação para os participantes.

Alunos de ao menos oito unidades da DGERL participaram do encontro: Ginásio Tesourinha, Ginásio de Esportes Lupi Martins, Parque Farroupilha, Praça Darcy Azambuja, Centro de Comunidade da Vila Restinga, Centro da Comunidade Parque Madepinho, Centro de Comunidade da Vila Floresta e Centro de Comunidade Vila Elizabeth.

Kung Fu Wushu

O Parque Ararigboia, no bairro Jardim Botânico, recebeu no último domingo (30), a 24ª edição do Campeonato Gaúcho de Kung Fu Wushu. A prefeitura de Porto Alegre foi parceira do evento por meio da DGERL da SMDSE. O ingresso para o evento foi uma peça de agasalho para a Campanha Esquenta Porto Alegre.

A abertura oficial ocorreu às 13h30min com a presença do diretor-geral de Esporte, Recreação e Lazer, Rodrigo Kandrik. “É muito importante para Porto Alegre, além dos outros esportes, abrir a portas também para o kung fu. No próximo ano queremos estar mais próximos e mais participantes deste grande evento que é o campeonato estadual”, frisou Kandrik. O diretor solicitou à Federação Gaúcha de Kung Fu Wushu, promotora do campeonato, que disponibilize instrutores para que a modalidade passe a fazer parte das atividades oferecidas gratuitamente nas unidades esportivas da SMDSE.

As artes marciais são conhecidas na China como wushu e no ocidente como kung fu. Para os chineses, kung fu é qualquer estilo de arte marcial. Existem catalogados mais de 400 estilos diferentes de kung fu classificados em duas escolas: a externa, Waijja; e a interna, Neijja. Uma reformulação com um intuito esportivo de alto desempenho é o kung fu moderno, que, frequentemente, exige atletas muito bem preparados. Paralelamente, o kung fu tradicional, que conta com muito mais praticantes, oferece prática esportiva e marcial para todas as idades.

Deixe seu comentário: