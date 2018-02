O Canadá quer fazer um acordo comercial com o Mercosul

O Canadá vai iniciar negociações comerciais no mês que vem com o Mercosul como parte de um esforço contínuo para diversificar suas parcerias comerciais, disse uma autoridade sênior na sexta-feira. A iniciativa é uma forma de se proteger caso a principal relação comercial com os Estados Unidos – o Nafta (Tratado de Livre-Comércio da América do Norte) – fracasse. Ottawa também anunciou que vai assinar a TPP (Parceria Trans-Pacífica).

“Pretendemos iniciar negociações de um potencial acordo com o Mercosul no Paraguai, no dia seguinte à assinatura da TPP, que acontecerá no Chile no dia 8 de março”, disse o funcionário. Além do Paraguai, o bloco latino inclui Brasil, Argentina e Uruguai.

O Canadá atualmente comercializa cerca de 6 bilhões de dólares ao ano com o Mercosul, que é o segundo maior bloco do continente, depois do Nafta.

UE e Mercosul

O Paraguai espera que o Mercosul e a UE (União Europeia) fechem em Assunção nas próximas semanas “um compromisso sério e assinado” como acordo político para a conclusão das negociações que concretizem um acordo mútuo de livre-comércio, disse à Agência Efe o chanceler paraguaio, Eladio Loizaga.

“Quando me refiro a um acordo político, é essa vontade política de dizer “senhores: chegamos a um acordo”, embora isso se traduzirá depois no documento que terá de ser assinado posteriormente”, explicou Loizaga nesta sexta-feira.

Atualmente na presidência temporária do Mercosul, o Paraguai receberá a próxima rodada de negociações com a UE para “limar algumas sensibilidades” sobre as quais ainda se debate a respeito dos setores de bens e industrial, afirmou Loizaga.

Ambos os blocos confirmaram após as últimas negociações realizadas em Bruxelas no final de janeiro que há predisposição e é o momento político adequado para concretizar este acordo, cuja negociação já dura mais de 19 anos.

No entanto, existem vários pontos concretos que ainda continuarão a ser debatidos a partir da próxima segunda-feira em Assunção entre os negociadores dos países sul-americanos e a equipe liderada pela chefe negociadora da UE para o Mercosul, Sandra Gallina.

“Temos que, pelo menos, começar com um acordo que seja equilibrado para ambas as partes e traga benefícios para ambos os setores. Para nós (Mercosul), no campo dos investimentos, a geração de emprego e um maior acesso de nossos produtos agrícolas”, afirmou Loizaga.

O chanceler paraguaio também disse que nas conversas realizadas nos últimos dias com a representante europeia de Agricultura e Comércio, Cecilia Mälmstrom, ambos destacaram o caráter “otimista” que precede a rodada de negociação da próxima semana na capital paraguaia.

UE e Mercosul negociam desde 1999 um amplo acordo de associação que inclui esse tratado comercial, mas as conversas ficaram completamente congeladas entre 2004 e 2010 e só foram retomadas em 2016.

