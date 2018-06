O câncer de rim avançado é um dos que mais cresce no mundo

O Dia Mundial de Conscientização sobre o Câncer de Rim é celebrado nesta quinta-feira (21). O carcinoma renal é um tipo de câncer raro que afeta duas vezes mais os homens em relação às mulheres e costuma ser detectado por acaso, em exames de rotina, já que os sintomas iniciais são silenciosos e ainda não existe um exame específico para diagnóstico. Anualmente, são detectados cerca de 338 mil novos casos, e o número está aumentando rapidamente – por isso é importante que as pessoas se conscientizem sobre o assunto.

Existem diversos tipos de câncer de rim, porém o adenocarcinoma de células renais representa cerca de 90 em cada cem casos. Por isso, acaba sendo chamado de forma genérica de câncer de rim. “Carcinomas são cânceres que se iniciam em células que revestem as superfícies internas ou externas do corpo. No caso dos rins, eles começam a se desenvolver em células que revestem os túbulos renais, originando então os adenocarcinomas de células renais”, conta o oncologista e hematologista André Nebel de Mello.

Fatores de risco e sintomas

Pessoas que estão acima dos 50 anos de idade tem maior probabilidade de desenvolver a doença, e os principais fatores de risco são o tabagismo, a obesidade, a exposição a substâncias tóxicas, histórico familiar, hipertensão e doenças renais avançadas.

Já os sintomas mais comuns são a coloração rosada ou avermelhada da urina (ou até sangue expelido, em alguns casos), dor em um dos lados da região lombar, massa (nódulo) na parte lateral ou inferior das costas, febre e perda de peso sem motivo.

Tratamento

Em estágio inicial, o tratamento é feito por meio de cirurgia e ainda há chance de cura. Porém, devido à dificuldade de detecção, muitos pacientes são diagnosticados já em estágio avançado, podendo até apresentar metástase, ou seja, a extensão do tumor para outros órgãos. “Nesses casos, o tratamento costuma ser feito com medicações, que tem o objetivo de frear o avanço da doença e promover uma melhor qualidade de vida”, explica o médico.

Prevenção

Com um aumento sustentado da incidência de 2 a 3% a cada década, o câncer de rim avançado está entre os cânceres que mais crescem no mundo, de acordo com o Globocan. Por isso, é necessário que as pessoas conheçam a enfermidade e fiquem alertas aos possíveis sinais. “Além disso, é importante que a população busque e mantenha hábitos saudáveis, com uma alimentação equilibrada e prática de exercícios físicos regular, por exemplo, para que desde já atuem na prevenção desse e outros problemas”, finaliza o médico.

