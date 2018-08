O candidato a vice Fernando Haddad disse que um eventual governo do PT isentará do Imposto de Renda quem ganha até cinco salários mínimos

Candidato a vice-presidente da República pelo PT, Fernando Haddad, afirmou na sexta-feira (24) que um eventual governo do partido isentará do Imposto de Renda quem ganha até cinco salários mínimos.

Haddad deu a declaração durante um ato de campanha em São Luís (MA), onde estavam políticos aliados de PCdoB, PDT e PROS, além de apoiadores da candidatura de Lula à Presidência.

“Esses partidos estão coligados para defender uma ideia: o plano Lula de governo. Que prevê várias ações de recuperação do emprego, da renda e que vai isentar do Imposto de Renda quem ganha até cinco salários mínimos e vai cobrar Imposto de Renda dos banqueiros que não pagam Imposto de Renda de dividendos”, afirmou.

Ainda no discurso, Haddad disse que o eventual governo do PT também reduzirá os juros e retomará as obras públicas. “É assim se constrói o país”, completou.

Tabela do IR

Pela tabela em vigor, estão isentos do Imposto de Renda os contribuintes que recebem até R$ 1.903,98 por mês, descontada a contribuição previdenciária.

A partir deste valor, as retenções são calculadas com base em alíquotas de 7,5%, 15%, 22,5% ou 27,5% sobre o valor dos rendimentos, descontada a parcela dedutível (desconto fixo) para cada faixa de rendimento.

Hoje, a alíquota de 27,5% é a mesma para todos os contribuintes que recebem mais de R$ 4.664,68.

Discurso

Aos apoiadores, Haddad afirmou que o Brasil precisa se “reencontrar” com o destino, acrescentando que “todo mundo lembra” o que o país se tornou a partir de 2003, após o primeiro mandato de Lula na Presidência.

Sobre o ex-presidente, Fernando Haddad também disse que “não importa” o que acontecerá nas próximas semanas porque não voltará para casa, sossegar ou “arredar o pé” enquanto Lula não subir a rampa do Palácio do Planalto.

“Isso é um compromisso com a soberania popular. […] Se o povo quer votar num [candidato a] presidente, é direito. A Constituição diz que o poder emana do povo e não tem outro jeito de decidir o rumo do país”, completou.

Na manhã deste sábado (25), Haddad afirmou que alguns dos eixos principais do plano de governo do PT são gerar emprego e promover educação de qualidade. A declaração foi dada durante sua visita à cidade de Viana, na Baixada Maranhense. O governador Flávio Dino (PCdoB) também participou do ato.

“Gostaríamos que estivéssemos em um ambiente democrático e que todas as emissoras cobrissem a campanha de Lula, que é a única que está nas ruas”, disse Haddad.

“Nós temos um plano para gerar emprego e desenvolver educação. O presidente Lula é obcecado por geração de emprego. Sem educação profissional, ele foi torneiro mecânico. Sem emprego, ele foi metalúrgico. Se não fosse o diploma de torneiro mecânico e o emprego de metalúrgico, ele não teria chegado à Presidência da República”, disse.

