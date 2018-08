O candidato Ciro Gomes disse que ser “agredido e insultado” por Michel Temer, o “presidente mais odiado do Brasil”, é uma medalha

Chamado de “pigmeu político” por Michel Temer em uma carta enviada ao cantor Caetano Veloso, o candidato do PDT à Presidência, Ciro Gomes, afirmou nesta quarta-feira (22) que ser “agredido e insultado” pelo presidente “mais odiado do Brasil” é uma medalha que ele quer que o povo preste atenção. Ao responder a Temer, o pedetista disse que o atual presidente da República é “chefe de quadrilha”.

Na terça (21), o presidente da República enviou, por meio de sua assessoria, uma carta a Caetano – que já declarou publicamente que apoia Ciro – para rebater comparação feita pelo cantor e compositor entre Temer e Ciro Gomes. Na mensagem, ele afirma que Ciro, que é seu desafeto político desde os tempos em que os dois eram deputados federais, é um “pigmeu político”.

“Eu sou o cara que que tenho confrontado o Michel Temer e o que ele representa. Você ser agredido e insultado pelo presidente da República mais odiado do Brasil, me parece uma medalha que quero que o povo preste atenção”, declarou Ciro a jornalista durante uma agenda de campanha pelo centro de Osasco, na região metropolitana de São Paulo.

“Ele [Temer] elogia o [Geraldo] Alckmin, elogia o Henrique Meirelles e me critica azedamente. Sai até da postura de ‘falo-ia, falo-ei’, mesóclise e pilantragem. O Michel Temer é chefe de quadrilha, vamos convir, todo mundo tá cansado de saber disso. Vou denunciá-lo de hoje até a última hora”, complementou o pedetista.

A assessoria do Palácio do Planalto informou que Temer não vai comentar as declarações de Ciro.

A carta enviada a Caetano foi um pedido de “contraponto” de Temer a declarações do cantor sobre o presidente. O baiano havia declarado que “Temer é dissimulado, cria conchavos, não pensa no povo e é do passado. E Ciro fala com coragem, e Temer cala com astúcia”.

Segundo o blog de Andréia Sadi, do G1, a carta diz que Temer nunca fugiu de embates, recomenda procurar jornais do passado e classifica o status político de Ciro. “Michel Temer nunca fugiu de embates, seja como secretário de Segurança Pública, onde dialogou com grevistas, estudantes e policiais em greves ou manifestações – sempre de peito aberto e ouvido atento às reivindicações. Ou debateu publicamente com outros políticos muito temidos, admirados ou respeitados em Brasília. Basta procurar em jornais do passado. No presente, os atores são menores: há ações nos tribunais contra Ciro Gomes, a quem o presidente classificou de pigmeu político”, diz trecho da carta encaminhada a Caetano.

Em Osasco, Ciro Gomes chegou a ser criticado por alguns eleitores em meio a uma caminhada com apoiadores. Um estudante de Ciências Sociais da USP questionou o fato de ele ter escolhido a senadora Kátia Abreu (PDT-TO), ligada ao agronegócio, como sua candidata a vice. Ao responder ao estudante, o pedetista disse que, se eleito, fará uma reforma agrária. Ciro também parou para conversar com moradores de rua que estavam deitados no calçadão e chegou a abraçar um deles.

