O candidato da situação à Presidência da República Henrique Meirelles escondeu Temer e mostrou Lula duas vezes na TV

O piloto do programa de TV que está sendo testado pela campanha de Henrique Meirelles (MDB) esconde Michel Temer e mostra a imagem de Lula por duas vezes, apresentando o candidato do MDB ao Planalto como um homem competente.

“Tenho muito respeito e devo a esse companheiro”, diz Lula em uma das imagens de arquivo usadas pela campanha do MDB.

Meirelles foi presidente do Banco Central durante o governo do petista e se apresenta como o responsável pela política econômica exitosa da época.

De Temer, o candidato foi ministro da Fazenda por pouco mais de dois anos, mas o presidente — o mais impopular da historia — não aparece no programa.

Meirelles se mostra como o nome capaz de resolver os problemas do país e usa o slogan “chama o Meirelles” como principal mote para solucionar a crise.

A peça é recheada por memes e piadas comuns na internet, ainda é um teste da equipe do presidenciável. A propaganda na TV estreia em 31 de agosto.

Contestação

Terminou na quarta-feira (22) o prazo para contestações às candidaturas nas eleições deste ano.

Pesquisa Datafolha mostra disparidades regionais entre os principais candidatos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) — que nacionalmente tem 39% das intenções de voto — chega a 60% em Pernambuco, sua terra natal. Por outro lado, no Distrito Federal, Jair Bolsonaro lidera em todos os cenários testados, inclusive o com o ex-presidente Lula candidato.

A pesquisa também mostrou que a reprovação da população ao governo de Michel Temer recuou nove pontos percentuais do início de junho até agora, chegando a 73% da população que considera o governo ruim ou péssimo.

Terminou nesta quinta-feira (23) o prazo para os eleitores que desejam solicitar voto em trânsito para as eleições deste ano. Para isso, é preciso comparecer ao cartório eleitoral com documento oficial com foto.

Lula

O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) notificou nesta quinta (23) a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva para que se manifeste sobre as contestações ao pedido de registro da candidatura à Presidência da República do petista.

Agora, a defesa tem sete dias para apresentar seus argumentos e justificar a viabilidade da candidatura. O prazo começa a contar nesta sexta (24). Ele deve entregar a defesa até às 23h59min da próxima quinta-feira (30).

O petista fez o pedido de registro no dia 15. O prazo para os questionamentos terminou às 23h59min de quarta (22).

