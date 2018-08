O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, prometeu, se for eleito, adotar medidas para que os bancos reduzam os juros

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, disse que adotará, se for eleito, uma série de medidas para aumentar a competição entre os bancos e reduzir os juros praticados no segmento. A declaração foi dada na cidade de Lavras (MG), onde participou do lançamento de candidaturas de aliados.

Conforme o postulante ao Palácio do Planalto, o plano inclui a regulamentação “correta” das chamadas “fintechs”, como são conhecidas as pequenas empresas que atuam no setor financeiro e oferecem contas digitais, crédito pela internet e outros itens.

Ciro também prometeu incentivar o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal a atrair clientes de bancos privados que estariam, segundo ele, cometendo excessos em suas relações com o consumidor.

O candidato garantiu, ainda, que vai “obrigar” os grandes bancos a competirem entre si de forma mais efetiva, com vantagens para os cliente: “Para que as taxas de juros e as tarifas caiam, é preciso haver competição. E eu sei como fazer isso, no primeiro dia, botando o Banco do Brasil e a Caixa Econômica para tomar o cliente dos bancos privados que estão abusando”.

“Vou também regulamentar fintechs, que são bancos digitais, que, não tendo maiores custos operacionais, podem agravar também essa competição, e que os grandes bancos não deixaram ainda a regulamentação correta”, acrescentou. Outra medida, prevê o pedetista, será “reforçar” iniciativas de cooperativas de crédito.

Educação

O pedetista voltou a afirmar que, se conquistar o Planalto, promoverá uma mudança radical no sistema de ensino, zerando a fila para creches e garantindo escola em tempo integral para jovens de 11 a 19 anos. “Pagando, através do governo, um estágio remunerado para esses jovens nas empresas”, frisou ao ser questionado sobre como fará isso.

O presidenciável, no entanto, não deu detalhes de como seria o pagamento de tais bolsas. Sobre a reforma trabalhista, Ciro Gomes repetiu que pretende revogar as mudanças nas regras do setor, as quais ele considera “uma selvageria que está agravando a miséria no País”.

Lupi

Nesta semana, Ciro Gomes se posicionou sobre sobre as afirmações feitas em relação ao presidente Nacional do PDT, Carlos Lupi: “Eu sigo afirmando: Lupi é um homem sério!”, declarou.

A manifestação foi motivada pelos questionamentos feitos ao presidenciável na noite de segunda-feira, durante a sabatina à qual se submeteu pelos apresentadores do programa “Jornal Nacional”, na Rede Globo.

Na ocasião, o jornalista William Bonner mencionou que Lupi é réu em uma ação de improbidade administrativa. Ciro friou, porém, ter “confiança cega” do dirigente da legenda e admitiu que poderá indicá-lo a algum cargo no governo, em caso de vitória do PDT nas urnas para a Presidência da República.

O candidato afirmou que o seu correligionário não é réu, mas foi informado pelo apresentador William Bonner de que o presidente do PDT teve denúncia contra ele aceita em ação civil de 2012, por improbidade administrativa na 6ª Vara de Brasília.

De acordo com o MPF (Ministério Público Federal), em 2009 Carlos Lupi – então ministro do Trabalho no governo de Dilma Rousseff – viajou em avião pago pelo Cepros (Centro de Estudos e Promoção Social) uma entidade sem fins lucrativos e que teria convênios com o governo federal.

