O cantor Antonyo Rycardo é a atração da festa que celebra o agronegócio esta noite, em Porto Alegre

Começa daqui a pouco o show do cantor Antonyo Rycardo, uma das atrações que marcam a edição deste ano do Troféu Senar-O Sul, iniciativa da Rede Pampa de Comunicação em parceria com o SENAR-RS, Sistema Fecomércio-RS, Icatu Seguros, Mapfre Seguros e Sicredi. Os salões da Associação Leopoldina Juvenil estão lotados de autoridades, lideranças setoriais e convidados que participam da homenagem àqueles que vem contribuindo com suas atividades para o desenvolvimento do agronegócio.

O show do cantor que segue a linha romântica promete energizar a plateia. O choro, a seresta, a bossa nova, o bolero, a salsa, a música nativa do estado e a música popular brasileira, formaram a personalidade deste cantor, instrumentista, compositor e arranjador. Além das participações em outros trabalhos, seus discos solo, retratam bem as influências. Um disco de chôros, um de boleros, interpretados em espanhol, dois de musica popular brasileira, um com Clássicos Riograndenses, e um cd e dvd ao vivo, reunindo os gêneros por onde atuou e atua.

De todas estas influências, permanece uma marca forte no trabalho de Antonyo Rycardo, que é o romantismo, tema que fala a todos os seres, em qualquer ritmo. Hoje maduro em sua arte, Antonyo Rycardo confirma o que aconteceu, quando aos 4 anos de idade, descobriu-se para a música e se consagra a cada apresentação, recebendo prêmios, e o prêmio maior, o reconhecimento do público, como um artista diferenciado.

Comentários