O cantor Justin Bieber descartou o lançamento de novas músicas em breve: “Para sustentar o meu casamento e ser pai”

Justin Bieber desabafou com os fãs na tarde desta segunda-feira (25). O cantor falou que vai resolver seus problemas pessoais antes de lançar novas músicas.

“Eu venho lendo várias mensagens de vocês pedindo um novo álbum… Eu estive em turnê durante minha adolescência inteira e eu me dei conta, como vocês já sabiam, de que eu estava infeliz na última tour e eu não mereço isso e vocês não merecem isso. Vocês pagam para ver um show cheio de energia e leveza e eu não tinha o emocional para dar isso a vocês no final da turnê”, relembrou Justin. Sua última turnê, a Purpose World Tour, teve as últimas datas canceladas no final de 2017 por exaustão do cantor.

“Eu olhei, busquei, tentei e errei como a maioria de nós fazemos. Agora estou muito focado em reparar algumas questões muito profundas que a maioria de nós temos para que eu não desabe e consiga sustentar meu casamento e ser o pai que quero ser”, revelou.

“Música é muito importante para mim mas nada vem antes da minha família e saúde. Eu virei com um álbum o quanto antes, meu estilo é inegável e meu comprometimento é indescritível. Eu vivo no topo fazendo música ou não”, disparou Justin.

Depressão

A saúde mental de Justin Bieber anda abalada há algum tempo, mas parece estar indo de mal a pior. No domingo, dia 10 de março, o cantor veio pedir aos seus mais de 100 milhões de fãs pelo Instagram para que orassem por ele neste momento difícil.

Na foto, o cantor aparece abraçado com o marido da socialite Kim Kardasian e rapper, Kanye West, e o empresário Scotter Braun.

Na legenda o artista desabafou: “Só queria manter vocês atualizados um pouco, espero que o que eu esteja passando possa ressoar em vocês. Tenho lutado muito. Estou me sentindo superdesconectado e estranho. Eu sempre me recupero, então não estou preocupado”.

E, em um momento de carinho, Justin pediu a ajuda de seus seguidores: “Só queria me aproximar e pedir para vocês orarem por mim. Deus é fiel e nossas orações realmente funcionam. É o período mais humano em que já estive para enfrentar meus problemas”.

Para quem não lembra, apesar do recente agravamento da saúde mental de Justin Bieber, a revista People afirmou que o astro está novamente mergulhando em uma crise de depressão.

Uma fonte próxima ao cantor ainda afirmou que “Justin parece triste e cansado”. O recente casamento, porém, não teria relação com o quadro. “Não tem nada a ver com Hailey – ele está muito feliz por estar casado com ela. Ele tem uma boa equipe ao redor pra ajudá-lo e já está recebendo tratamento. Bieber parece confiante de que vai se sentir melhor em breve”, contou.

Outra testemunha também revelou mais informações sobre a saúde metal de Justin Bieber. “Ele começou como um típico adolescente canadense. Ele era um ótimo garoto, superdoce e muito educado com todos. Alcançar esse enorme nível de fama o mudou completamente. Ele tinha acesso a tudo e qualquer coisa e estava cercado por pessoas que apenas diziam ‘sim'”, disse a fonte.

