O cantor norte-americano Chris Brown foi preso em Paris por suspeita de estupro

O cantor Chris Brown foi preso em Paris após acusação de estupro na manhã de segunda-feira (21), segundo uma fonte da polícia francesa. A queixa foi apresentada por uma jovem de 24 anos. O crime teria acontecido durante a noite de 15 de janeiro.

Segundo a acusação, ela conheceu o cantor em uma discoteca parisiense. Em seguida, Brown teria convidado a jovem e outras mulheres para acompanhá-lo ao seu quarto de hotel. Ela também teria sido abusada por um amigo e por um guarda-costas do artista. Os três foram detidos.

Outros casos

Chris Brown já teve vários desentendimentos com a Justiça. Em maio do mesmo ano, estava sendo processado por incentivar e auxiliar o estupro de uma mulher durante uma festa na sua casa em 2017.

O caso teria acontecido em fevereiro de 2017. Especialista em casos relacionados aos direitos da mulher, Gloria Allred, advogada da vítima, que preferiu não se identificar na ação judicial, afirmou na época da acusação que esse era “um dos casos mais horríveis de agressão sexual” que já viu, dizendo ainda que sua cliente está severamente traumatizada pelo que passou.

A vítima compareceu a um show de Chris Brown em West Hollywood, em Los Angeles. Depois, foi convidada para uma festa no estúdio de gravação em que Brown e o rapper Young Lo, cujo nome real é Lowell Grissom Jr., trabalhavam. Seu celular foi tomado na porta do local.

Ela diz que então foi coagida a ir até a casa de Chris Brown para recuperar seu smartphone. Lá, álcool e drogas ilícitas como cocaína, ecstasy e maconha foram distribuídos. O próprio Brown teria dado uma pílula com um pó branco a cada convidada mulher, instruindo que elas fossem ingeridas. A vítima diz que não tomou a pílula e que se isolou na casa.

No entanto, Brown, Grissom e uma amiga dos dois intimidaram as visitantes a fazer sexo com os músicos. O trio atraiu a vítima e outras mulheres para um quarto e bloqueou com um sofá a saída de quem não se dispôs voluntariamente ao ato

Música alta e pornografia foram ligados para “acobertar o barulho de qualquer resistência”, segundo o documento, e “criar um ambiente hiperssexualizado no quarto fechado”

A vítima se recusou a tirar a roupa e deixou claro que não queria participar. Mesmo assim, foi forçada a fazer sexo oral em Grissom e na amiga dos músicos dentro do quarto. Depois, foi estuprada duas vezes por Grissom em outros cômodos da casa antes de ser liberada

De acordo com a advogada Gloria Allred, sua cliente entrou com o processo “porque ela quer justiça para ela, mas também porque quer alertar outras jovens mulheres do perigo em potencial que é ter seus celulares apreendidos e ir até a casa de Chris Brown”.

Em julho de 2018, Chris Brown havia sido preso por cerca de uma hora na Flórida, nos Estados Unidos. Na ocasião, o gabinete do xerife do Condado de Palm Beach não forneceu detalhes sobre o motivo do mandado de prisão, mas afirmou que o cantor foi liberado após pagar fiança.

Em agosto de 2016, o cantor foi detido por usar arma de fogo para ameaçar uma mulher, em Los Angeles, e liberado após pagar uma fiança de US$ 250 mil dólares.

Em 2009, rapper foi acusado de violência contra a cantora Rihanna, sua namorada na época.

