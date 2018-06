O cantor Robbie Williams acredita ter síndrome de Asperger ou autismo

O cantor britânico Robbie Williams confessou que acredita ser portador da síndrome de Asperger, um transtorno caraterizado por dificuldades no desenvolvimento das habilidades sociais, ou autismo.

Williams, de 44 anos, revelou em entrevista à Rádio 2, da emissora pública BBC, que falta “algo” e que “é um trabalho realmente duro” estar em sua cabeça.

O cantor de Angels sofre de depressão e ansiedade, e ao longo da vida teve problemas com álcool e drogas.

“Pode ser que tenha Asperger ou autismo. Não sei em que espectro me encontro, mas tenho algo”, declarou, ao mesmo tempo que apontou que tem “uma interessante compulsão, dependência, doença mental”.

O síndrome de Asperger, que é considerada dentro do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento que faz que o cérebro das pessoas funcione de maneira diferente, especialmente em aspectos comunicativos e de interação social, assim como na flexibilidade de pensamento e comportamento.

O músico é conhecido pelos seus excessos e irreverências e provocações sobre o palco, a última protagonizada na cerimônia de abertura do Mundial que acontece na Rússia, quando mostrou o dedo do meio para as câmeras.

Williams é casado desde 2010 com a atriz americana Ayda Field, de 39 anos, com quem tem dois filhos de cinco e três anos.

Abertura do Mundial

Dias após o ocorrido, o cantor resolveu se pronunciar sobre o momento chocante protagonizado por ele na abertura do Mundial, no dia 14 de junho.

Na ocasião, o cantor britânico mostrou o dedo do meio para uma das câmeras enquanto cantava na cerimônia. Mais tarde, organizadores do evento minimizaram o ocorrido.

Um dos diretores da cerimônia de abertura minimizou o gesto obsceno, Ele afirmou não acreditar que o dedo do meio que o músico mostrou para as câmeras tinha como intenção ofender Moscou.

Williams resolveu então explicar o que aconteceu. De acordo com o músico, o dedo significava que faltava apenas um minuto para o começo do campeonato de futebol.

“Não posso confiar em mim… Não sei o que vou fazer a qualquer momento”, disse à emissora ITV. “99% do plano deu certo. Tive um bloqueio de cinco minutos e eu pensei: eu acabei de… Sim, fiz.”

Além do artista britânico, marcaram presença na abertura a cantora russa Aida Garifullina e o jogador brasileiro Ronaldo, campeão em 1994 e 2002, foi o escolhido pela entidade máxima do futebol para abrir oficialmente o torneio ao lado da mascote Zabivaka e de um garoto russo.

A bola chutada por eles foi a mesma que viajou ao espaço em março e voltou à terra em junho. Com duração de apenas 15 minutos e participação de cerca de 800 pessoas, a festa foi produzida pelo Pervi Canal (Canal 1) da Rússia e teve astros locais como as modelos Natalia Vodianova e Victoria Lopriova.

