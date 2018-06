O capitão da Seleção da Suíça considera praticamente impossível conter o atacante brasileiro Neymar

Adversária do Brasil na estreia verde e amarela no Mundial, às 15h deste domingo, a Seleção da Suíça demonstrou neste sábado um sentimento misto sobre o duelo. Enquanto o lateral-direito e capitão Lichtsteiner afirmou estar preocupado com a presença de Neymar no ataque brasileiro, o técnico Vladimir Petkovic deixou escapar, em entrevista coletiva, que apenas recentemente começou a estudar a equipe de Tite.

Na visão do defensor suíço, o camisa 10 é a principal arma ofensiva do Brasil no torneio da Rússia e será muito complicado pará-lo durante os 90 minutos de partida. No entanto, ele não acredita que a sua equipe deva mudar a sua forma de jogar para este confronto.

“Acho que é praticamente impossível neutralizar o Neymar totalmente em 90 minutos”, afirmou o lateral recém anunciado pelo Arsenal (Inglaterra). “Depois do português Cristiano Ronaldo e do argentino Lionel Messi, trata-se do melhor e mais completo jogador do mundo. A nós, resta impor a nossa forma de jogar, a nossa força. Usar os laterais como arma. Temos que ser muito coesos como equipe e fechar os espaços.”

Preparo

Se o capitão demonstrou preocupação, o treinador suíço fez questão de dar sinais de tranquilidade para o jogo, tanto que deixou claro que não estudou muito a maneira de jogar da Seleção Brasileira, apesar de ressaltar o bom futebol apresentado recentemente.

“Comecei agora a estudar o Brasil e ainda não falei com meus jogadores sobre isso”, admitiu o comandante suíço. “Certamente, uma equipe muito boa, que teve um desenvolvimento muito bom nos últimos anos. Joga de um modo mais europeu do que antes, os últimos resultados mostram isso. Acho que merecem o nosso respeito. Mas minha preocupação é primeiro com minha equipe para desenvolver nosso jogo. Viemos para tentar o melhor contra qualquer adversário.”

Neste domingo, Brasil e Suíça se enfrentam às 15h (horário de Brasília), na cidade de Rostov. Além da dupla, o Grupo E do Mundial conta com a Costa Rica e a Sérvia, que se enfrentam antes, pela manhã.

Na quarta-feira, também em entrevista coletiva, o volante Valon Behrani e o meia Remo Freuler haviam admitido que não havia um plano definido para impedir os avanços de Neymar.

“Você pensa em como pará-lo, assiste a uma série de vídeos, estuda jogadas, mas o fato é que não existe uma estratégia capaz de parar Neymar, porque ele é um dos três melhores do mundo, junto com Cristiano Ronaldo e Lionel Messi (Argentina)”, ressaltou Behrani, que atua pela Udinese da Itália. “Nós temos que torcer para que ele esteja em um dia ruim e a gente em um dia bom.”

“Ele é rápido, você não sabe onde ele estará, mas o time não é feito só dele. Depende de todo o time do Brasil e depende de nós mesmos também. Teremos que nos organizar fortemente na parte defensiva para fazer a vida dele diferente naquele dia, mas… Não tem como pará-lo”, finalizou.

Mais confiante, o meia Remo Freuler, da Atalanta, disse que é possível parar qualquer jogador. “Ele é um dos melhores do mundo, mas o time não é só ele”.

