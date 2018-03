O cardeal australiano suspeito de pedofilia acusou a polícia de perseguição

A defesa do cardeal australiano George Pell, que é alvo de um processo por pedofilia, acusou nesta quarta-feira (28) os investigadores do Estado de Vitória de terem “perseguido obstinadamente” o religioso. As informações são da agência de notícias Ansa.

Considerado um dos homens mais poderosos da Cúria Romana, Pell é suspeito de envolvimento em “múltiplos casos históricos” de abuso sexual contra menores. Os crimes teriam ocorrido na década de 1970, quando ele era padre, mas os detalhes das denúncias ainda são mantidos sob sigilo.

Atual prefeito da Secretaria de Economia do Vaticano e “homem-forte” do papa Francisco, o australiano é o mais alto prelado da Igreja Católica a ser acusado de pedofilia.

No entanto, segundo a defesa, os policiais de Vitória iniciaram uma perseguição “proposital” contra Pell, antes mesmo de terem recebido qualquer denúncia formal. O Tribunal de Melbourne vem realizando várias audiências nas últimas semanas para decidir se torna o cardeal réu ou não.

