O carnaval terá seis dias de fiscalização intensa com a Operação Viagem Segura

Reunindo esforços para a redução de acidentes, PRF (Polícia Rodoviária Federal), BM (Brigada Militar) e CRBM (Comando Rodoviário da BM) estão mobilizados para os seis dias da Operação Viagem Segura de Carnaval. A ação começa à zero hora desta sexta (9) e se estende até a meia-noite de quarta-feira (14).

Em Porto Alegre, na saída para o feriadão, ocorre a Megablitz, reunindo Detran RS, EPTC e PC (Polícia Civil). Com especial atenção à prevenção de acidentes provocados pelo consumo de álcool, a Balada Segura também estará no Litoral durante toda temporada de verão.

Na análise estatística do Detran RS, o carnaval não está entre os feriados mais violentos no trânsito, mas o grande movimento esperado nas estradas e o consumo de álcool nas festas exige cuidados redobrados.

Nos últimos 11 anos, foi registrada a média de 5,4 vítimas fatais/dia no feriadão de carnaval, abaixo da média geral dos 15 feriados prolongados em que é realizada a operação (6,5 mortes/dia). No ano passado, foram 29 mortes nos seis dias da ação, considerando as pessoas que falecem até 30 dias após o acidente.

Sobre a Viagem Segura

Com seis anos completados no feriado de 15 de novembro, a Viagam Segura tem como principais parceiros PRF, BM, CRBM, Detran RS e PC. Também colaboram órgãos de trânsito municipais (EPTC em Porto Alegre), ANTT, Dnit, Cetran RS, Daer, EGR, Famurs, além de representantes da sociedade civil organizada, como o Lions Club e o Instituto Zero Acidente.

Nas 84 edições já realizadas, mais de 5,1 milhões de veículos foram fiscalizados. O resultado foi a autuação de 892,6 mil infrações, o recolhimento de mais de 86 mil veículos e de 23 mil CNHs (Carteiras Nacionais de Habilitação). Foram aplicados 184 mil testes de etilômetro, que registraram 15,3 mil infrações por alcoolemia, além de outras 2,3 mil por recusa ao teste.

Estradas

A Triunfo Concepa estima que cerca de 155 mil motoristas devem utilizar a Freeway para se deslocar às praias do Litoral Norte do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina no feriadão de carnaval.A fim de evitar congestionamentos, a concessionária que administra a estrada e a PRF (Polícia Rodoviária Federal) recomendam que os motoristas viajem até as 14h de sexta-feira. No sábado, o melhor horário é entre 2h e 5h ou após as 19h.

Para o retorno a Porto Alegre e Região Metropolitana no fim do carnaval, a recomendação é que os motoristas acessem a rodovia até as 12h de terça-feira (13) e a partir das 14h de quarta-feira (14).

Uso do acostamento

Quando há grande acúmulo de veículos na Freeway, o acostamento é utilizado como faixa adicional de tráfego tanto na ida quanto na volta das praias, com autorização da Polícia Rodoviária Federal. Na ida, o trecho que pode ser utilizado vai do quilômetro 75 ao 60, em Gravataí. No retorno, do quilômetro 1,5, em Osório, ao 26, em Santo Antônio da Patrulha.

Para saber se o acostamento está liberado ao tráfego, os motoristas devem ficar atentos à sinalização na rodovia, feita com painéis de luzes piscantes. Quando eles estiverem ativados, o tráfego pelo acostamento é autorizado nesses trechos, com velocidade máxima permitida de 70 quilômetros por hora.

