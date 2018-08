O Carrefour vai testar no Brasil o pagamento via celular sem operador de caixa

O presidente do Carrefour Brasil, Noël Prioux, disse nesta terça-feira (28) que a empresa deve começar a testar este ano no País o sistema Scan & Go, que permite que o consumidor escaneie diretamente suas compras por meio de um aplicativo no celular, por onde também é realizado o pagamento. Segundo o executivo, o sistema é voltado para compras em pouca quantidade e deve começar a ser testado em quatro ou cinco lojas.

Falando a jornalistas após participar de evento sobre varejo em São Paulo, Prioux afirmou que o movimento faz parte do processo de transformação digital da empresa.

Em meio à mudança no perfil dos consumidores, com aumento no consumo de alimentos fora do domicílio, Prioux disse que a rede de supermercados vê a possibilidade de ter restaurantes no futuro. A medida é estudada globalmente e o executivo vê espaço para o movimento também no Brasil. Segundo Prioux, os restaurantes poderiam ser localizados dentro dos supermercados e também fora das lojas.

No caso do Brasil, Prioux disse que o assunto não é ainda uma prioridade, mas que enxerga potencial para avançar nessa área, sendo que o início se daria por alimentos mais simples, como pizza, o que complementaria os serviços já existentes de padarias. “Mas eu também acho que há espaço para produtos mais sofisticados”, disse.

Novas lojas

O Carrefour Brasil está posicionado para se beneficiar da melhora da economia brasileira e de eventuais oportunidades de crescimento que incluem aquisições e parcerias no Brasil, disseram, em março, executivos do grupo, citando potencial para abertura de 120 a 140 novas lojas em todo o País até 2022.

“Não tenho barreiras montadas. Estamos abertos a parcerias em qualquer formato”, afirmou o presidente Noël Prioux, após o primeiro Investor Day da companhia desde a abertura de capital, em julho do ano passado.

Ele não quis entrar em detalhes sobre eventuais movimentos de consolidação no setor supermercadista, mas informou que potenciais parcerias já foram identificadas e que havia possibilidade de introduzir um modelo de franquias em supermercados.

Questionado sobre o processo de venda das operações do Walmart no Brasil, Prioux disse que não comenta rumores e que aguardava maior clareza sobre os planos do rival.

Além de consolidar a liderança em varejo alimentar no País, outro foco do planejamento estratégico do Carrefour Brasil para 2022 será a integração das lojas físicas e dos canais de comércio eletrônico no Brasil.

O grupo francês abriu a plataforma de comércio eletrônico para o varejo alimentar em outubro do ano passado, inicialmente para pedidos em São Paulo via aplicativo Meu Carrefour, e o plano é expandir o serviço para outras cidades.

“Nossa ambição para 2022 é liderar o ecommerce de alimentos e estarmos entre os cinco maiores em não-alimentos”, contou Paula Cardoso, presidente do Carrefour Soluções Financeiras e diretora executiva de clientes, serviços e transformação digital.

O Carrefour Brasil também introduziu em novembro o chamado “click and collect”, que permite ao cliente comprar no site e retirar na loja, e disponibilizará essa opção para clientes em todo o país até o fim deste ano, de acordo com os executivos.

