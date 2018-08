O carro do James Bond será vendido com equipamentos de espionagem

Quem nunca sonhou em ter o carro do melhor espião do mundo? A fabricante do Aston Martin DB5 anunciou que irá produzir 25 réplicas do carro popularizado por James Bond. Visto pela primeira vez sendo dirigido por Sean Connery em 007 contra Goldfinger, a duplicata também terá os acessórios de espionagem incluídos.

Desde sua primeira aparição, o automóvel DB5 fez pontas em 007 Contra a Chantagem Atômica, 007 Contra Goldeneye, 007 – O Amanhã Nunca Morre, 007 – Cassino Royale e 007 – Operação Skyfall. O modelo do carro foi coproduzido por Chris Corbould, o supervisor de efeitos especiais que trabalha na franquia desde os anos 70. A maior especificação do produto é que ele será do mesmo tom de prateado que o original.

“A conexão entre a Aston Martin e James Bond é algo que nós temos muito orgulho, e o fato de o DB5 ainda ser o carro definitivo do personagem depois de tanto tempo é extraordinário”, disse Andy Palmer, CEO da empresa. “Ser dono de um carro desse modelo é um sonho de fãs da franquia há muito tempo, mas ter um com os acessórios, da mesma cor e feito pela mesma marca é a maior fantasia dos colecionadores.”

A réplica deve ser lançada em 2020, e irá custar por volta de US$ 3,5 milhões.

Novo filme

A edição de número 25 do filme James Bond, prevista para novembro de 2019, permanece sem diretor. O próximo filme do melhor e mais famoso espião do mundo não perdeu apenas um diretor com a saída de Danny Boyle. A data de lançamento, prevista para novembro de 2019, ainda é incerta. A MGM e Eon, patrocinadores do filme, divulgaram que estão procurando por um roteirista ou diretor para participar da nova edição da franquia 007. Boyle havia deixado uma espécie de rascunho, mas informações publicadas pela revista Variety revelam que o material poderá ser refeito.

As filmagens do projeto, apelidado como Bond 25, deveriam começar em 8 de dezembro deste ano, no Reino Unido. As produções de James Bond são notoriamente complexas e envolvem locações caras e destinos difíceis de serem filmados.

Diferenças criativas entre Boyle e o ator Daniel Craig, o protagonista do filme, teriam comprometido o trabalho do ex-diretor, de acordo com publicação do perfil oficial de James Bond no Twitter. Danny Boyle pretendia centralizar a nova saga em tensões políticas atuais com a Rússia e abordar uma Guerra Fria moderna, o que não deixou Craig satisfeito.

A saída foi divulgada da seguinte forma no perfil oficial do filme no Twitter, em publicação do dia 21 deste mês: “Michael G. Wilson, Barbara Broccoli e Daniel Craig anunciaram hoje que devido a diferenças criativas, Danny Boyle decidiu não dirigir mais [o filme] Bond 25”.

O ainda sem nome 25º quinto filme da franquia 007 deverá ser o último com o ator Daniel Craig como James Bond.

