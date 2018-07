O carro mais barato do mundo saiu de linha sem fazer sucesso

Após anos de vendas muito abaixo das metas, a montadora indiana Tata Motors resolveu encerrar a produção do Tata Nano. O carro compacto surgiu em 2008 para ser o automóvel de passeio mais barato do mundo.

A empresa acreditava que os compradores fariam fila para comprar o carrinho, principalmente na Índia, onde famílias inteiras se deslocam sobre motocicletas pequenas. Não foi o que aconteceu. Apenas 1.040 unidades foram emplacadas nos últimos 12 meses, período em que cerca de 3 milhões de carros foram vendidos no mercado indiano.

O melhor resultado de vendas ocorreu em 2011, com 75 mil Nanos comercializados. Na época, o carrinho custava o equivalente a R$ 5 mil. A montadora previa vender 250 mil unidades por ano. O carro, que deveria substituir as motocicletas, foi criticado pelo baixo nível de segurança (levou nota zero em testes de colisão) e ainda teve problemas com incêndios. Todas as unidades produzidas entre 2009 e 2011 tiveram que passar por um recall para prevenir que o compacto pegasse fogo.

A simplicidade do carro não agradou aos clientes. O modelo original tinha motor traseiro com dois cilindros, com 623 centímetros cúbicos e 35 cavalos. O veículo pesava 600 quilos. O apelo do preço foi o principal ponto trabalhado pelo marketing da Tata nos primeiros anos, talvez pelo fato de o carro não oferecer muito a ser destacado.

Atualmente, o modelo básico custava cerca de R$ 13 mil. Os equipamentos se limitavam ao mínimo necessário para a condução, mas havia espaço para quatro adultos. A última versão à venda do carro, chamada de GenX, podia ser equipada com sistema de som, câmbio automatizado, direção com assistência elétrica e ar-condicionado, mas nem assim despertou o interesse dos compradores. Completo, o Nano custava o equivalente a R$ 19 mil, segundo a última tabela divulgada no site indiano da Tata Motors.

Brasil

O primeiro semestre de 2018 terminou com a venda de 1,116 milhão de veículos novos no Brasil, expansão de 14,4% em comparação com a primeira metade do ano passado, informou a Fenabrave. Em relação a junho do ano passado, as vendas cresceram 3,6%, e os emplacamentos somaram 201,9 mil veículos, praticamente o mesmo número de maio, quando o setor foi atingido pela greve dos caminhoneiros. A paralisação interrompeu o fornecimento de peças para a produção de veículos e a distribuição das unidades já prontas para as concessionárias.

A estabilidade de emplacamentos entre maio e junho mostra que as concessionárias ainda não conseguiram retomar o ritmo de vendas anterior à greve dos caminhoneiros. Em abril, último mês completo antes da paralisação, as vendas somaram 217,3 mil unidades. O setor, no entanto, já esperava que o mês de junho não mostrasse uma forte aceleração em relação a maio, por causa do Mundial, evento que tradicionalmente tira a atenção do público. Além disso, é possível que consumidores que deixaram de comprar veículos durante a greve tenham adiado a compra por uma diminuição da confiança na economia.

Deixe seu comentário: