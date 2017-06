O casamento do craque Lionel Messi deve ser “o evento do ano” na Argentina

O craque argentino do Barcelona Lionel Messi, 29 anos, foi poupado pelo técnico Jorge Sampaoli do amistoso da Seleção da Argentina contra a Cingapura e já curte as férias ao lado da futura esposa, Antonella Rocuzzo. O casal, que está junto desde a adolescência, oficializará a união em uma megacerimônia no próximo dia 30, em Rosário, cidade natal de ambos.

Enquanto o grande dia não chega, Messi, Antonella e os dois filhos, Thiago e Mateo, descansam no mar de Ibiza (Espanha), ao lado de amigos como o uruguaio Luis Suárez (Barcelona), Cesc Fabregas (Chelsea) e suas respectivas famílias. Na segunda-feira, o jornal Mundo Deportivo divulgou fotos do passeio de lancha do grupo.

Em sua conta no Instagram, Messi se mostrou relaxado e apaixonado. “Férias. Nada mais lindo que você… te amo!”, escreveu na legenda da foto com Antonella.

Nas últimas semanas, a imprensa argentina noticiou que Messi e Antonella vêm tendo dores-de-cabeça para organizar o casamento, que tem 600 convidados. De acordo com o site argentino Infobae, a dupla demitiu a cerimonialista Bárbara Diez (que já organizou o matrimônio do atual presidente argentino Mauricio Macri com Juliana Awada) a menos de um mês do enlace.

O pai e agente do jogador, Jorge Messi, teria achado os preços da profissional abusivos até mesmo para os padrões de um dos craques mais ricos do mundo.De acordo com os jornais, a assessora também teria se recusado a mudar alguns planos para a data – como uma redução drástica da lista convidados (que passaria de 650 para 250) e a troca do local da festa. O casal, entretanto, não se pronunciou oficialmente sobre o caso.

Piqué não vai

O jogador do Barcelona Gerard Piqué e a sua mulher, a cantora colombiana Shakira, não estarão na festa. Jornais espanhóis divergem se houve ou não o convite, mas cogita-se que a ausência seria motivada por uma desavença. Antonella era amiga próxima de Nuria Tomas, então namorada de Piqué, quando o jogador conheceu a artista pop.

O casal se aproximou durante a gravação do clipe “Waka Waka”, música oficial da Copa do Mundo de 2010, realizada na África do Sul. A rixa feminina, no entanto, parece não afetar a relação entre os jogadores em campo.

Rosário

Na Argentina, ninguém duvida que o casamento será o “evento do ano” no país. Segundo a mídia local, mega festa será realizada em um grande hotel e cerimônia de matrimônio celebrada na catedral de Rosário.

Apesar dos poucos detalhes revelados até o momento, já se sabe que a animação ficará por conta do grupo uruguaio de cumbia-pop Rombai e pela cantora argentina Karina Tejada, namorada do jogador argentino Kun Aguero. Além disso, o vestido escolhido por Roccuzzo foi criado pela estilista catalã Rosa Clara, que já estaria na Argentina para os detalhes finais.

