O casamento de Eduardo Bolsonaro com uma gaúcha é neste sábado

Ao pôr do sol deste sábado (25), uma cadela chamada Beretta seguirá para um altar montado numa casa de festas em Santa Teresa, no Rio de Janeiro, ao lado de Laura, filha caçula do presidente Jair Bolsonaro. A cena é parte do cortejo da cerimônia de casamento do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) com a psicóloga gaúcha Heloísa Wolf. A cadela criada pelo casal fará parte de uma procissão que inclui o próprio presidente – que vai entrar ao lado da mãe da noiva – e de irmãos de Eduardo.

Cinco meses separam a festa do dia em que Eduardo se ajoelhou diante de 600 pessoas em plena Cúpula Conservadora das Américas, em Foz do Iguaçu, no Paraná, para pedir Heloísa em casamento. Tudo ao vivo. A primeira festa do clã Bolsonaro pós faixa presidencial será para 150 convidados, em uma casa de festas com vista para o Pão de Açúcar e o Corcovado.

Para passar da porta, que, seguindo o movimento das redes sociais, deve contar com protestos de militantes de esquerda, só com documento de identidade. “Por medidas de segurança”, justifica o cerimonial.

No altar, o pastor Pedro Luís Barreto Litwinczuk, da Igreja Batista do Rio. Ele foi participante de reality show “No Limite”, que teve sua última exibição na TV Globo em 2009, e conquistou fiéis sobretudo da Barra da Tijuca, onde morava Jair Bolsonaro, com um estilo mais despojado e jovial do que seus pares pregadores. O próprio se define como o que faz um “culto de estilo contemporâneo”.

A noiva escolheu oito madrinhas, incluindo a sogra Michelle Bolsonaro. À cerimonialista carioca Márcia Santiago Heloísa pediu uma decoração com tons pastéis e hortênsias, sua flor predileta, símbolo de devoção, coragem e dignidade. O cerimonial do casamento, que confirmou as informações à reportagem, disse ainda que DJ’s convidados vão tocar “um repertório bem eclético”.

Heloísa Wolf passou os últimos meses vivendo o típico sonho de noiva: foi ao salão colocar apliques no cabelo, posou para um ensaio fotográfico com Eduardo Bolsonaro na praia da Barra, se dedicou a sessão de bronzeamento artificial e optou por fazer um tratamento capilar a base de algas para hidratar os cabelos.

Para o vestido, foi ao ateliê de Marie Lafayette em Botafogo. É o mesmo local que já vestiu celebridades como Bruna Marquezine, Emanuelle Araújo e Nathalia Dill.

O noivo, no entanto, seguiu a agenda de escudo do governo do pai, defendendo, nas últimas horas, a reforma da Previdência: “Qualquer outro candidato eleito em 2018 não teria capacidade ou coragem de fazer igual proposta a esta da Nova Previdência”, chegou a dizer, enquanto ainda não vestia o terno azul claro com colete cinza.

