O casamento de Lionel Messi e Antonella terá seguranças israelenses

Faltam dez dias para o casamento do ano no futebol, que terá Lionel Messi e Antonella Roccuzzo no altar. Às vésperas da cerimônia, o jornal argentino La Nación publicou alguns detalhes sobre a celebração, marcada para o dia 30 de junho, no Cassino City Center, em Rosário, cidade natal do casal. O local fica em uma região que já conviveu com episódios de violência de gangues, e, por isso, o atacante do Barcelona contratou uma empresa de segurança israelense para que não aconteça nenhum problema na festa.

Segundo o diário, esta empresa já está há algum tempo estudando todos os pontos críticos da cidade e a maneira mais fácil dos convidados chegarem ao local da cerimônia. Além da segurança contratada, a prefeitura trabalha para que a cerimônia do camisa 10 da Argentina não tenha contratempos. A visão da prefeitura é de que o evento colocará a cidade no mapa internacional.

“A cidade está preparada para receber este tipo de evento. Estamos mantendo reuniões com a família e com a organização. Os aspectos que podemos trabalhar, pela parte do município, é na coordenação da província em torno da segurança, sobretudo de fazer o acompanhamento da comitiva que vai acompanhá-los”, disse o secretário de governo, Gustavo Leone, à emissora argentina “Radio 2”.

Ainda conforme o “La Nación”, Messi e Antonella convidaram cerca de 250 pessoas, entre eles todo o elenco do Barcelona, incluindo a comissão técnica, médica e dirigentes. O mesmo aconteceu com a delegação da seleção da Argentina. Além dos convidados, estão credenciados 150 jornalistas do mundo todo, que vão poder registrar as movimentações fora do hotel.

Os noivos decidiram que os presentes seriam feitos em forma de doações à Fundação Messi, sem qualquer mimo dado de outra forma a não ser a beneficente. (AG)

