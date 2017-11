O centenário da independência da Finlândia é celebrado de uma forma épica em todo o mundo

O centenário da independência da Finlândia culmina no Dia da Independência da Finlândia, 6 de dezembro de 2017. A história dos 100 anos de idade da Finlândia se baseia nos valores estimados pelos finlandeses: democracia, educação, igualdade e liberdade de expressão.

O momento culminante do centenário é construído por todos unidos e o programa será rico e memorável. Haverá celebrações em toda a Finlândia, bem como em mais de 100 países de todos os continentes.

Seu próprio país

A Finlândia tornou-se um estado independente em 6 de dezembro de 1917. O recém-criado estado nasceu graças aos finlandeses após uma longa luta. Durante cem anos, os finlandeses esforçaram-se por construir o seu próprio país e por tomar decisões em conjunto. O período ininterrompido de 100 anos de democracia é excecional e a Finlândia tem ocupado com frequência posições de topo em vários rankings internacionais*.

“A história de 100 anos da Finlândia é única e merece uma celebração especial. O centenário da independência é o aniversário mais significativo para nossa geração. Este ano épico foi construído de una forma única e aberta, juntamente com toda a sociedade, os finlandeses e os amigos da Finlândia, em mais de 100 países”, diz Pekka Timonen, Secretário Geral do Centenário da Independência da Finlândia, Gabinete do Primeiro-Ministro.

Finlândia 100 tornou-se num fenómeno: o centenário foi celebrado durante todo o ano. Quatro em cada cinco finlandeses acreditam que é importante participar no ano centenário e mais de 600 000 pessoas, 14% de todos os finlandeses entre os 15 e os 84 anos de idade, estão envolvidos na criação do programa do ano do centenário.

Este tornou-se o mais rico e mais versátil programa de todos os tempos e dá uma excelente visão geral do país atual. Foram incluídos no programa 5000 projetos diferentes, nos quais especialmente a cultura, a natureza, a história e o desejo de praticar o bem uns para com os outros e para o futuro da Finlândia estão fortemente presentes.

Celebração

O Dia da independência da Finlândia, 6 de dezembro, será precedido, durante vários dias, tanto por festividades tradicionais como por novas. A maior parte das celebrações oficiais decorrem na cidade capital, Helsínquia, mas haverá muitos outros momentos únicos em toda a Finlândia. A bandeira finlandesa será hasteada durante dois dias seguidos e todo o país será iluminado com luzes azuis e brancas, as cores da Finlândia. Serão iluminados os monumentos e lugares especiais, como por exemplo todo o monte Saana na Lapónia.

Muitas festividades cheias de alegria irão reunir as pessoas. Visto que os finlandeses são a população que consome mais café no mundo, todo país se juntará para desfrutar do café de aniversário a fim de homenagear os 100 anos da Finlândia. Os ávidos fãs do karaoke cantarão canções finlandesas emblemáticas em uníssono em restaurantes de karaoke por todo o país. Será jogado o desporto preferido da nação, o hóquei no gelo, num estádio ao ar livre, construído especialmente para a ocasião, situado no coração de Helsínquia.

No estrangeiro, todas as embaixadas finlandesas irão realizar uma receção do Dia da Independência e as comunidades finlandesas em todo farão as suas próprias celebrações. Em muitos países, serão organizados espetáculos especiais com famosos artistas finlandeses como Karita Mattila e Esa-Pekka Salonen.

“As celebrações terão lugar em todos os continentes. É comovente observar como o nosso país tem muitos amigos em todo o mundo. Estamos muito satisfeitos com todas as saudações especiais, presentes e visitas de chefes de estado que a Finlândia já recebeu durante o ano centenário. Convidamos todos para celebrarem connosco”, incentiva Timonen.

A Finlândia celebra o seu centenário da independência com dignidade e alegria no dia 6 de dezembro de 2017. (Foto: Katri Lehtola / Finland 100) Finland 100 tornou-se num fenómeno: Mais de 600 000 pessoas, 14% de todos os finlandeses entre os 15 e os 84 anos de idade, estão envolvidos na criação do programa do ano do centenário. (Foto: Katri Le) O monte Saana na Lapónia, Finlândia, será iluminado com as cores azul e branca para homenagear o centenário da independência da Finlândia. (Imagem: Tiia Pulkkinen / Luminous) O ano do centenário da Finlândia causou uma febre de tricotar. Foram tecidas dezenas de milhares de pares de peúgas, 18 000 das quais para veteranos. (Foto: Finland 100) Haverá celebrações em toda a Finlândia, bem como em mais de 100 países de todos os continentes. (Foto: Jussi Hellsten / Visit Helsinki)

