O cérebro feminino é mais produtivo no calor. Cientistas descobriram que as mulheres trabalham melhor em escritórios mais quentes

A briga nos escritórios é clássica: enquanto uma parte dos colegas de trabalho — em geral, os homens — quer aumentar a potência do ar-condicionado e esfriar o ambiente, o outro grupo — de mulheres — prefere uma temperatura mais amena (ou leva casacos pesados para enfrentar o frio). Cientistas da Alemanha e da Califórnia decidiram, então, verificar como a “batalha pelo termostato” afeta a produtividade das pessoas. Reunindo mais de 500 pessoas no Centro de Ciências Sociais WZB de Berlim, eles concluíram que o cérebro feminino funciona melhor em ambientes mais quentes.

Para estudar o efeito da temperatura no desempenho cerebral, 543 participantes voluntários participaram de várias sessões em um laboratório. Variando de 16,19°C a 32,57°C, eles receberam o mesmo conjunto de tarefas. Eram questões de matemática, reflexão verbal e cognitiva.

“No geral, nossos resultados sugerem que o gênero é um fator importante não apenas na determinação do impacto da temperatura no conforto, mas também na produtividade e no desempenho cognitivo”, escrevem os pesquisadores Agne Kajackaite, da Alemanha, e Tom Chang, da Califórnia.

O estudo apontou que a cada grau aumentado na temperatura, as mulheres elevavam o índice de acerto das questões de matemática em 1,76%. Já para os homens, a mudança é praticamente imperceptível: eles apresentavam menos 0,63% respostas corretas.

“As empresas investem muito para garantir que seus funcionários estejam confortáveis e altamente produtivos. Este estudo está dizendo que mesmo se você pensa em economizar dinheiro ou se preocupa com o desempenho de seus trabalhadores, você pode aumentar a temperatura dentro do seu escritório”, recomenda Chang.

“Descobrimos que, para tarefas matemáticas e verbais, consistentes com suas preferências subjetivas de temperatura, as mulheres apresentam melhor desempenho em altas temperaturas do que em baixas temperaturas. Ou seja, as mulheres tentam resolver e resolvem mais problemas matemáticos e verbais”, lê-se nos resultados da pesquisa. “Os homens exibem o padrão oposto, apresentando melhor desempenho em temperaturas mais baixas. Em contraste com as tarefas de matemática e verbal”.

O conforto e a produtividade, alertam os pesquisadores, podem variar de pessoa para pessoa.

