O chão de uma boate desabou e deixou 22 feridos em Tenerife, na Espanha

O chão de uma boate na ilha de Tenerife, na Espanha, desabou e de deixou 22 feridos, na madrugada deste domingo. Segundo autoridades locais, os clientes foram lançados ao porão da casa noturna Butterfly Disco Pub, após o incidente.

Os feridos caíram de um andar a outro até o porão. O buraco tinha cerca de 4m², segundo os serviços de emergência das Ilhas Canárias.

Dois dos feridos sofreram lesões graves, incluindo fraturas nos tornozelos e nas pernas, disseram autoridades.

Conhecido pelo clima quente e praias, Tenerife é um destino turístico popular para muitos europeus. Além dos espanhóis, as autoridades disseram que entre os feridos havia dois homens franceses, uma mulher belga e um homem romeno.

Natal blindado na Espanha

Os atentados jihadistas de Barcelona e Cambrils em agosto e os recentes ataques realizados em capitais europeias como Berlim, Londres, Paris e Bruxelas determinam as medidas de segurança previstas para o Natal em toda a Espanha. Com um alerta de nível quatro “reforçado” (na escala até cinco), as medidas de prevenção são várias: vasos de concreto, maior presença policial em áreas comerciais e turísticas. Em quase todos os lugares de maior concentração de gente o acesso será limitado.

Estações de trem, metrô e ônibus, aeroportos, áreas comerciais, locais em que estiver prevista a realização de eventos e mercados de rua… Todas as áreas das principais capitais espanholas onde pode haver uma grande concentração de pessoas terão a segurança reforçada nas próximas semanas, tanto com presença policial quanto com dispositivos eletrônicos. A Polícia Nacional e as polícias locais se juntarão e coordenarão suas forças por meio das jutas de segurança para formar este macrodispositivo. O objetivo não é apenas evitar roubos, furtos, fraudes e outros crimes comuns que encontram terreno propício nessas datas, mas tentar se proteger contra um potencial atentado terrorista.

Madri, Barcelona, Sevilha, Santiago de Compostela e as principais cidades bascas terão maior vigilância em suas ruas e praças. Mais presença policial, mais câmeras e mais controle dos acessos. São os três pilares sobre os quais se baseiam as medidas extraordinárias previstas.

No caso da igreja de Gaudí, o Consistório barcelonês começou a trabalhar na sexta-feira para interromper o tráfego nas duas ruas verticais que a flanqueiam (Marina na subida e Sardenya na descida). Serão ruas pedestres durante todos os feriados, quando também há uma feira de Natal na praça ao lado da igreja. A rua de Provença, que corre ao longo do lado montanha da igreja, será fechada pontualmente.

O controle também aumentará no País Basco, embora em nenhuma das capitais de província tenha sido tomada a decisão de colocar postes de amarração ou barreiras para o Natal, na falta de reuniões pendentes das juntas de segurança.

