O Chelsea recebeu uma proposta para vender o zagueiro David Luiz, mas recusou

O zagueiro David Luiz não deve permanecer no Chelsea na próxima temporada, e pode se transferir para um clube rival na Premier League. Conforme o jornal francês “Le10Sport”, o Arsenal fez uma proposta pelo defensor brasileiro de 20 milhões (cerca de R$ 86 milhões), mas ela foi recusado pelos Blues. A tendência é de que os Gunners sigam atrás do defensor e preparem uma nova oferta.

Segundo a publicação, o brasileiro está na mira do técnico Unai Emery para a próxima temporada. Os dois trabalharam juntos no Paris Saint-Germain, mas o zagueiro pediu para sair porque estava na reserva de Thiago Silva e Marquinhos. Mas o defensor tem foi pouco aproveitado no Chelsea, por isso não quer ficar na equipe na próxima temporada.

Na segunda passagem pelo Stamford Bridge, David não repetiu o desempenho da primeira. Após uma discussão com o treinador Antonio Conte, o brasileiro se tornou carta fora do baralho. Caso o italiano siga no comando técnico da equipe, a saída é dada como certa pelos jornais ingleses.

David Luiz foi pouco aproveitado pelos Blues na temporada. O defensor fez apenas 17 jogos com a camisa do Chelsea com dois gols marcados. Ele tem contrato com o clube inglês até 30 de junho de 2019 e está avaliado, segundo o site alemão “Transfermarkt”, em 28 milhões de euros (cerca de R$ 118 milhões).

Homenagem

Nesta quinta-feira (14), dia da abertura da Mundial, que está ocorrendo na Rússia, o zagueiro David Luiz, presente no último Mundial em 2014, não hesitou em fazer uma emocionante declaração em suas redes sociais em apoio à Seleção Brasileira.

Em uma publicação postada em seu Instagram, o jogador do Chelsea disse: “Nessa foto estão os escolhidos por Deus para nos representar, pessoas com histórias lindas, de gerações diferentes, de diversas profissões… Mas todas elas sem duvida nenhuma com um amor incondicional pelo nosso País e com a vontade de nos fazer celebrar esse momento especial”.

O zagueiro ainda aproveitou para mostrar que também é torcedor: “Boa sorte rapaziada, estaremos aqui orando e torcendo por vocês! Rumo ao título!!”.

David Luiz chegou a ser convocado pelo técnico Tite no ano passado e defendeu o Brasil em amistoso contra a Austrália, mas acabou não fazendo parte da listagem final.

