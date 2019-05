O Chevrolet Bolt elétrico começa a ser vendido no Brasil em outubro por 175 mil reais

A Chevrolet anunciou nesta sexta-feira que o Bolt EV, seu primeiro carro 100% elétrico para o Brasil, começa a ser vendido em outubro. Como foi anunciado no Salão do Automóvel 2018, o modelo terá preço de R$ 175 mil na versão Premier. De acordo com a montadora, o carro pode rodar até 383 quilômetros com uma carga de energia.

O modelo chega para a briga de “elétricos acessíveis” que estão chegando ao Brasil. Além do modelo da GM, Nissan Leaf e Renault Zoe disputam esse segmento.

O preço dos três modelos está na mesma faixa, mas o Zoe é o mais barato de todos, por R$ 149.990, e a Renault diz que 20 unidades já foram vendidas.

Com as primeiras unidades previstas para julho, o Leaf sai por R$ 178.400 e 16 unidades foram adquiridas no Brasil, informa a Nissan.

Bolt surgiu em 2016

Chamado de primeiro elétrico “popular” da fabricante, quando foi lançado nos Estados Unidos, o hatch não é tão novo assim.

O Bolt foi lançado no fim de 2016, no mercado norte-americano, e logo foi apontado como rival do futuro Tesla Model 3, que só começou a ser produzido neste ano.

Estrela

O Bolt foi a estrela da Chevrolet no Salão do Automóvel, em novembro do ano passado. O modelo promete autonomia de 383 km com uma única carga. O pacote de baterias de íons de lítio de 60kWh de capacidade fica alojado no assoalho. O motor elétrico entrega o equivalente a 203 cv e 36,7 mkgf. Segundo a GM, o Bolt é capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em 6,5 segundos.

Com um carregador semirrápido, uma hora de recarga oferece 40 km de autonomia, já com os rápidos é possível atingir 145 km em 30 minutos. Segundo a GM, o brasileiro roda, em média, 40 km em deslocamentos diários.

Itens de série do Bolt

De acordo com o site da GM americana, algumas das diferenças da versão Premier são as rodas d 17″ diamantadas, maçanetas cromadas, espelhos retrovisores com repetidores de seta e volante revestido de couro. Há ainda bancos dianteiros com aquecimento, câmera 360º, sensor de obstáculos na traseira, alerta de tráfego cruzado e alerta de mudança de faixa e ponto cego.

No pacote oferecido nos Estados Unidos, uma série de itens de tecnologia surgem como opcionais ao Bolt mesmo na Premier. Carregador de celular sem fio, sistema de som Bose com sete auto-falantes, farol alto automático, alerta de colisão dianteira, freio automático de emergência, são alguns deles.

Para o Brasil, a GM ainda não bateu o martelo sobre o pacote que será oferecido, porém a tendência é seguir a estratégia de outros modelos importados, como o Camaro, onde os opcionais já vêm incluídos.

Outra tecnologia inclusa é o quadro de instrumentos “Driver Information Center”, uma tela de 10,2 polegadas onde é possível acompanhar o desempenho energético do veículo. Também é compatível com Android Auto e o CarPlay.

