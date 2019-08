O Chile enviará quatro aviões-tanque para combater incêndios no Brasil

O Chile enviará quatro aviões-tanque para combater os incêndios na Amazônia com o financiamento disponibilizado pelos países do G-7, informou nesta sexta-feira (30) o presidente Sebastián Piñera. As informações são do portal G1.

O presidente chileno, que assumiu a coordenação da ajuda do G-7 para combater os incêndios na Amazônia, explicou que já manteve contato com os governos de Brasil, Paraguai, Peru, Colômbia e Bolívia “para conhecer suas necessidades e coordenar esta ajuda”.

“O Chile já está colaborando com um avião AT8, que é o Air Truck 8, capaz de levar 3 mil litros em cada voo (enviado esta semana ao Paraguai). E em breve enviaremos quatro aviões equivalentes ao Brasil. Também oferecemos ajuda à Bolívia”, revelou Piñera.

“Tudo isto será feito com o financiamento dos países do G-7 (Estados Unidos, Grã-Bretanha, Japão, Itália, Alemanha, França e Canadá), mas quero dizer de forma muito clara, sem descuidar de nossas próprias necessidades em matéria de combate aos incêndios florestais”.

Encontro em setembro

Líderes de países sul-americanos vão se reunir no dia 6 de setembro para discutir uma política única de preservação da Amazônia e de exploração sustentável da região. De acordo com o presidente Jair Bolsonaro, o encontro deve ocorrer em Leticia, cidade colombiana que faz fronteira com o Brasil em Tabatinga, no Amazonas.

Bolsonaro recebeu o presidente do Chile, Sebastián Piñera, na quarta-feira (28), no Palácio da Alvorada, para tratar de questões ambientais e conversar sobre a participação do chileno, como convidado, na reunião do G7 (grupo dos países mais industrializados do mundo – Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido) realizada na segunda-feira (26), em Biarritz, na França.

“Eu havia solicitado por ele alguns dias antes, assim como outros chefes de Estado, que levasse a palavra do Brasil sobre o momento que estávamos vivendo [de queimadas na Amazônia]. E ele, com muita maestria, muito companheirismo, levou nossa posição de forma individual a todos os integrantes do G7. O que nós mais queremos é restabelecer a verdade sobre o que está acontecendo na Amazônia”, disse Bolsonaro após o encontro.

O presidente chileno destacou que a Amazônia compreende quase a metade das florestas tropicais do mundo e captura um quarto do carbono que se emite no mundo, mas afirmou que a soberania dos nove países amazônicos deve ser reconhecida e respeitada. “São eles os principais interessados e responsáveis em cuidar e proteger as florestas e a biodiversidade. Mas todos os demais países do mundo querem colaborar para poder proteger melhor a Amazônia”, disse.