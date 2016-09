O choro é livre

Governadores do Norte e do Nordeste, que pareciam viver em um oásis e longe das crises, levantaram uma bandeira com a inscrição S.O.S. Ontem, disseram ao ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que a situação será de calamidade pública se o socorro financeiro não vier dentro de duas semanas.

QUEREM ENTRAR NA CARONA

Até agora, conhecia-se a crise nos estados do Sul e do Sudeste, que tratavam da renegociação de suas dívidas com a União. Havia a impressão de que os do Norte e do Nordeste estavam a salvo. Subitamente, articularam-se para também exigir benefícios. Como o caixa em Brasília anda voando baixo, a resposta tende a ser negativa para todos.

RECEITA

Para os males de todos os Estados, há remédios: 1) a persistência na busca da melhor distribuição dos impostos. O governo federal fica com a maior fatia e o retorno se dá em conta-gotas; 2) a utilização mais criteriosa dos orçamentos, minados historicamente por desperdícios.

SOLUÇÃO

A Assembleia Legislativa aprovou ontem o projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo que autoriza a permuta do prédio da Fundação para o Desenvolvimento de Recursos Humanos por presídio com 1 mil vagas. Há centenas de prédios do Estado no cadastro de imóveis desocupados ou invadidos. Podem entrar nesse tipo de operação, incluindo a ampliação de escolas e postos de saúde.

SUBJUGADOS

A Câmara dos Deputados debateu ontem projeto que pretende uniformizar o tamanho das roupas produzidas no País. Sobre reforma tributária, nada. Enquanto isso, quem paga impostos segue entregue à sanha vampiresca dos governos.

QUANTOS

Os 10 partidos com maior número de filiados no País são: PMDB (2 milhões e 397 mil); PT (1 milhão e 587 mil); PSDB (1 milhão e 442 mil); PP (1 milhão 436 mil); PDT (1 milhão e 249 mil); PTB (1 milhão e 192 mil); DEM (1 milhão e 95 mil); PR (797 mil); PSB (645 mil) e PPS (480 mil).

HÁ 20 ANOS

A 14 de setembro de 1996, o presidente Fernando Henrique Cardoso anunciou que “o Brasil venceu a guerra contra a inflação. Viramos a página dos tempos difíceis e começamos o capítulo do crescimento”.

ONDE ERRAM

Do arquivo de frases famosas de Winston Churchill: “O vício intrínseco do capitalismo é a partilha desigual do sucesso; o vício intrínseco do socialismo é a partida equitativa do fracasso.”

RÁPIDAS

* O secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, recebeu ontem apoio de empresários para ações que vão frear a violência urbana.

* Caberá ao ministro Eliseu Padilha defender no Congresso a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos da União, dos estados e dos municípios.

* O desentendimento sempre esteve no genoma tucano gaúcho.

* Não há filosofia: concessões de rodovias à iniciativa privada significam a confissão de que o poder público não tem dinheiro para mantê-las.

* Mais um registro para o Livro dos Recordes: a taxa de juros do cartão de crédito chega a 451 por cento.

* Deu no site: “Cancelada sessão do Congresso convocada para ontem à noite.” Ressaca da cassação na segunda-feira.

* Antigo ditado: a política parece um pouco com lavar janelas. Seja qual for o seu lado, a sujeira está sempre do outro lado.

