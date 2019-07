O cineasta Martin Scorsese abrirá o New York Film Festival com novo filme sobre sindicatos e máfia

Pela primeira vez em seus 56 anos de história, o New York Film Festival será aberto com um filme de Martin Scorsese , anunciaram na segunda-feira (29) os seus organizadores. Produção da Netflix, “The Irishman”, o novo projeto do diretor, terá a sua estreia mundial no festival, cuja 57ª edição acontece entre 27 de setembro a 13 de outubro.

Com o filme, o cineasta de Nova York retorna ao tema do crime, reunindo três atores que estrelaram épicos contos de gangsteres americanos: Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci. Baseado no livro de não ficção de Charles Brandt “I heard you paint houses”, o longa tem De Niro como o sindicalista Frank Sheeran, que trabalhou ao lado do célebre Jimmy Hoffa (Pacino), liderança que desapareceu em 1975 em circunstância misteriosas e foi declarado morto à revelia em 1982. Pesci interpreta o chefe da máfia Russell Bufalino. Efeitos especiais ajudaram De Niro a rejuvenescer em cena, já que ele interpreta Sheeran ao longo de várias décadas.

“Eu admiro muito as seleções ousadas e visionárias que o festival apresenta ao público ano após ano”, disse Scorsese em um comunicado. “O festival é fundamental para trazer a consciência ao cinema de todo o mundo.” Primeiro drama de grande orçamento que o diretor faz para a Netflix, “The Irishman” irá para o streaming e para salas de cinemas selecionadas por volta de setembro. Ele já é um dos principais candidatos à temporada do Oscar.

Tem havido muito debate sobre o quão amplo será o lançamento do filme. Scorsese quer que seja visto no maior número de telas possível, mas a Netflix gosta que seus filmes sejam exibidos em seu serviço de streaming poucas semanas após a estreia no cinema, algo que enfurece as principais redes de cinema, como a AMC e a Regal, que se recusam a exibi-los.

Esta é a nona vez que Robert De Niro trabalha com Scorsese e a primeira vez em que Pacino é dirigido pelo cineasta. Além de Joe Pesci, o elenco também inclui Harvey Keitel — os dois são colaboradores de longa data do Scorsese. Bobby Cannavale, Anna Paquin e Ray Romano também participam do filme. De Niro e Pesci trabalharam pela última vez com Scorsese em “Casino”, de 1995, e a derradeira colaboração de Keitel com o diretor foi “A última tentação de Cristo”, de 1987.

The Lighthouse

“The Lighthouse”, novo filme de Robert Eggers (A Bruxa), teve seu primeiro trailer divulgado que traz dois guardas de um farol enlouquecendo juntos.

Ambientado no século XIX, o longa traz Willem Dafoe como Thomas Wake, o homem responsável pela manutenção do farol que dá título à produção. Já Robert Pattinson é Ephraim Winslow, jovem contratado para ajudá-lo nas suas tarefas diárias, mas que é proibido de ir ao farol. O mistério ao redor da construção instiga a curiosidade do jovem ao mesmo tempo que ele desenvolve um relacionamento com seu velho chefe.

A estreia de “The LIghthouse” é prevista para 31 de outubro no Brasil.

