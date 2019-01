O clima entre Bolsonaro e Pastor Everaldo azedou

Ex-filiado ao PSC, Jair Bolsonaro e o presidente do partido, o Pastor Everaldo, tinham uma relação bem amistosa. O clima azedou desde que o vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro, filho do presidente da República, tentou deixar o partido para se candidatar a uma vaga na Câmara dos Deputados no ano passado pelo PSL.

Everaldo não deixou. Disse que, se quisesse, Carlos deveria se candidatar pelo PSC, o que poderia catapultar a eleição de outros candidatos da legenda, incluindo a de Filipe Pereira, filho do pastor Everaldo. Carlos não quis e Bolsonaro interveio. Tentou que Everaldo mudasse de ideia. Mas foi em vão. Se deixasse o partido, Carlos poderia ter seu mandato na Câmara dos Vereadores cassado. Sendo assim, Carlos precisará esperar até 2020 para deixar a legenda de Everaldo.

Na semana passada, ao ser questionado sobre se tinha planos para Carlos Bolsonaro no partido, Everaldo disse que não havia nada especial para o filho do presidente e que se ele deixar a sigla será algo trivial.

Cópia

Presidente do PSC e candidato do partido a presidente da República em 2014, o pastor Everaldo conseguiu, em 2016, trazer o hoje presidente Jair Bolsonaro, então deputado federal, a seu partido. O plano de lançá-lo ao Palácio do Planalto pelo Partido Social Cristão não deu certo, mas, segundo Everaldo, Bolsonaro está usando a mesma plataforma do PSC. “O governo Bolsonaro está copiando tudo o que eu disse em 2014”, afirma.

Temas como privatizações e a reforma da Previdência, por exemplo, são os tópicos em que Everaldo vê mais semelhanças entre Bolsonaro e seu plano de governo em 2014. “Se for buscar na eleição de 2014, vai ver que estão copiando tudo o que eu disse. Fui o primeiro a dizer isso. Estão copiando o meu programa de governo. Tudo. Eu fui o único camarada que disse no Jornal Nacional que privatizaria a Petrobras. Falei que faria a reforma da Previdência”, critica.

Suplente

Herdeiro da vaga de Jair Bolsonaro na Câmara, o deputado federal Zé Augusto Nalin (DEM-RJ) diz que tem tentado emplacar algum projeto de lei neste mês, mas que está praticamente impossível. Ele afirma que, pelo fato de o Congresso estar em recesso, não consegue sequer protocolar os projetos. Sem ter o que fazer, aproveita para cuidar do adeus ao gabinete e aos funcionários apenas.

Davos

A exemplo de seu pai, o presidente Jair Bolsonaro, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) estará em Davos, na Suíça, para o Fórum Econômico Mundial. Diz ter sido convidado pela organização do evento para participar de um painel nesta terça-feira (22) sobre a realidade da fronteira entre Roraima e Venezuela. Só não se sabe em que condição foi convidado: representante do Congresso ou filho do presidente?

Deixe seu comentário: