O Clube dos Jangadeiros, em Porto Alegre, realiza neste sábado a “6ª Copa Barra Limpa de Vela de Oceano”

A partir das 11h deste sábado, 29 de junho, o Clube dos Jangadeiros, na Zona Sul de Porto Alegre, realiza a sexta edição da “Copa Barra Limpa de Vela de Oceano”. Trata-se de uma das mais concorridas e já tradicionais regatas disputadas sobre o Guaíba.

Aberta a embarcações de todos os clubes náuticos da capital gaúcha, a competição reúne as classes IRC, BRA RGS, Microtoner 19, J-24 e o Velejaço. A agremiação social e desportiva está localizada na rua Ernesto Paiva nº 139, bairro Tristeza. Para mais informações, o telefone de contato do “Janga” é (51) 3268-0080.

Programação

9h–10h

– Prazo final para inscrições para as classes IRC, RGS, MT19, J-24 e Cruzeiro.

11h

– Início da sinalização das regatas barla sota.

11h15min

– Início da sinalização para os barcos da classe Cruzeiro.

17h

– Premiação

Tradição

Fundado em 7 de dezembro de 1941, o Clube dos Jangadeiros foi idealizado por Leopoldo Geyer (1892-1944), que liderou um pequeno grupo de apreciadores da vela que residiam na Zona Sul da capital gaúcha e que se ressentiam da falta de um clube dedicado ao esporte na região.

Em novembro daquele ano, Leopoldo adquiriu a chácara onde está situada a sede do continente e, em seguida, saiu à procura de sócios para a criação de um clube náutico. No início do mês seguinte, o plano acabou se concretizando, já com 98 sócios-fundadores.

Em mais de 78 anos de atuação, o Jangadeiros conquistou diversos campeonatos nacionais, sulamericanos e mundiais – além da participação de atletas ligados à agremiação em sete Olimpíadas. Além disso, organizou e sediou campeonatos de vela em nível nacional, sulamericano a mundial (quatro edições), consolidando a sua reputação no circuito mundial do iatismo.

(Marcello Campos)

