A possível saída de Cristiano Ronaldo do Real Madrid, com o próprio português buscando deixar o clube espanhol, de acordo com a imprensa europeia, movimentou o mundo da bola na última semana. Alguns clubes, como o Manchester United, ex-clube de CR7, foram colocados como destinos.

Porém, de acordo com o jornal inglês Daily Mail , o francês Paris Saint-Germain saiu na frente na luta pela contratação do atual melhor jogador do mundo. Isso porque os franceses se reuniram com Jorge Mendes, empresário do português, em Cardiff, antes mesmo da final da última Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Juventus.

Ainda conforme a publicação, o agente de Cristiano, na conversa com Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, já o havia alertado para a possibilidade do atleta querer deixar o Real, também por conta dos problemas que o atacante vem enfrentando com o Fisco espanhol.

Ronaldo é um sonho antigo do rico clube francês, que tenta sua contratação há algumas temporadas. Após perder Ibrahimovic, no meio de 2016, o PSG ainda luta para contratar uma estrela de impacto, que aumente a visibilidade e o rendimento esportivo do time.

Além disso, após temporada decepcionante, com a perda do título francês para o Monaco, e a queda vexatória para o Barcelona nas oitavas de final da Liga dos Campeões, perdendo por 6 a 1 no Camp Nou após marcar 4 a 0 na ida, os parisienses esperam dar uma resposta à torcida. Com um dos maiores poderes aquisitivos do futebol europeu, o PSG, além de um possível acerto com Cristiano Ronaldo, também visa outros dois jogadores do Real Madrid: o zagueiro Pepe e o atacante Gareth Bale.

