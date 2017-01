O comércio brasileiro deve ter uma perda de 10 bilhões de reais neste ano por conta dos feriados nacionais que emendam com finais de semana

O varejo brasileiro deve ter uma perda de 10,5 bilhões de reais neste ano por conta dos feriados nacionais que emendam com finais de semana, segundo cálculos divulgados ontem pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo.

Segundo a entidade, esse montante é 2,0% maior que as perdas projetadas para 2016, uma vez que em 2017 haverá uma “ponte” a mais do que no ano passado. O setor de vestuário, tecidos e calçados deve perder cerca de R$ 1,1 bilhão com os feriados e pontes de 2017, crescimento de 23% em relação a 2016.

Já o segmento de outras atividades, em que estão incluídas atividades como comércio de combustíveis, deve ter queda de 3,9 bilhões de reais este ano, 8,0% a menos que no ano passado e o único com variação negativa, de acordo com os números da federação. (AE)

