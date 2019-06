Comércio espera expressiva alta de vendas no Dia dos Namorados

O varejo brasileiro espera expressiva alta de vendas no Dia dos Namorados, estimando movimentar R$ 1,64 bilhão com as vendas de presentes para a data este ano, segundo estimativa da CNC (Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo). As informações são do jornal Estado de S. Paulo.

O aumento esperado no volume vendido é de 1,9% em relação ao mesmo período do ano passado, já descontada a inflação, calculou a CNC. Se confirmada a previsão, as vendas terão a terceira alta consecutiva, após as perdas registradas durante a recessão econômica (de -1,1% em 2015 e -4,9% em 2016).

O segmento de vestuário e acessórios teria uma expansão de 3,1% em relação à mesma data do ano passado, com faturamento de R$ 611,0 milhões, o equivalente a 37,4% das vendas totais esperadas para a data comemorativa.

O segmento de hipermercados e supermercados venderia R$ 553,1 milhões, alta de 1,8% em relação a 2018, enquanto o de artigos de uso pessoal e doméstico, que inclui a venda de produtos eletroeletrônicos, tem receita prevista de R$ 243,4 milhões, um aumento de 2,2% no volume vendido no ano passado.

A CNC aponta que a cesta dos 25 bens e serviços mais demandados pelos consumidores nessa época do ano está 2,7% mais cara que no mesmo período do ano passado. No entanto, ainda será possível encontrar alguns itens mais baratos, como roupas femininas (-3,0%), tênis (-2,6%), artigos de maquiagem (-2,6%) e bolsas (-2,4%).

“Na tentativa de atrair o consumidor, o varejo deverá continuar investindo em liquidações, oferecendo linhas de produtos a preços menores do que no mesmo período do ano passado, especialmente nos ramos de vestuário e cosméticos”, apontou a CNC, em nota oficial.

Por outro lado, os preços de serviços, como excursões (+16,4%), estarão significativamente mais elevados do que no mesmo período de 2018.

O Dia dos Namorados é considerado a sexta data comemorativa mais importante do calendário varejista brasileiro.

Sugestões de filmes para assistir no Dia dos Namorados

1. Amizade Colorida

Dois amigos interpretados por Justin Timberlake e Mila Kunis resolvem apostar em uma ‘amizade colorida’, incluindo relações sexuais em seu relacionamento, sem se considerarem namorados.

A forma como a dupla lidará com a situação e os sentimentos que podem surgir dela dão o rumo nesta comédia romântica.

2. A Proposta

A canadense Margaret vê problemas com seu visto nos Estados Unidos, e para resolver a situação resolve ‘armar’ um casamento com Andrew, um de seus funcionários.

Porém, ela precisará conhecer sua família, além de enfrentar as perguntas dos funcionários da imigração, que tentarão descobrir se o casamento é, de fato, real.

A comédia romântica é estrelada por Sandra Bullock e Ryan Reynolds.

3. Querido John

Em um romance dramático que fala sobre o amor à distância entre os jovens Savannah e John, que serve ao exército e se comunica com a amada por correspondência.

Protagonizado por Amanda Seyfried e Channing Tatum, o filme conquistou inúmeros fãs desde o seu lançamento, em 2010.

4. Esposa de Mentirinha

Para fingir que é um pai de família que se dá bem com as crianças e impressionar sua namorada, Palmer (Brooklyn Decker) em uma viagem, Danny, personagem de Adam Sandler, pede a ajuda de Katherine (Jennifer Aniston) e seus filhos por alguns dias.

O filme também conta com a atriz Nicole Kidman, interpretando uma velha conhecida da personagem de Jennifer Aniston.

Deixe seu comentário: