O Comitê Olímpico do Brasil visitará cidades gaúchas candidatas aos Jogos Escolares da Juventude de 2020 e 2021

Representantes do Comitê Olímpico do Brasil (COB) estarão no Rio Grande do Sul de 28 a 30 de outubro, para realizar visitas nas cidades candidatas a sedes da etapa regional dos Jogos Escolares da Juventude 2020 e da etapa final dos Jogos Escolares da Juventude 2021.

Porto Alegre concorre a sediar a etapa regional e Gramado e Bento Gonçalves pretendem receber a etapa final de 2021. O gerente executivo de Desenvolvimento Esportivo do COB, Keiji Saito, e o gestor esportivo dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ), Arthur Corrêa, acompanhados do secretário do Esporte e Lazer, João Derly, cumprem uma série de visitas para avaliarem os municípios candidatos.

Na agenda organizada pela Secretaria do Esporte e Lazer (Sel) está programado o seguinte roteiro: nesta segunda-feira (28), no Convention Bureau, a comitiva tem encontro com representantes do segmento hoteleiro. Após, realizam visitas na Sogipa, no Grêmio Náutico União, no Colégio Farroupilha e na Pucrs, possíveis locais para a realização de jogos. Nesta terça-feira (29), visitam o município de Bento Gonçalves e, no dia seguinte, irão a Gramado.

Os Jogos Escolares da Juventude reúnem, anualmente, mais de 2 milhões de jovens nas seletivas municipais e estaduais, representando cerca de 40 mil escolas públicas e privadas de quase 4 mil municípios. A fase nacional, organizada pelo COB, conta anualmente com mais de 6 mil alunos atletas de 12 a 17 anos de todo o Brasil.

A novidade é que a partir de 2020 a maior competição estudantil do país passará a contar com duas novas modalidades: ginástica artística e taekwondo. Essas vão se integrar a outras 14 já existentes, atletismo, badminton, basquete, ciclismo, futsal, ginástica rítmica, handebol, judô, natação, tênis de mesa, vôlei, vôlei de praia, wrestling e xadrez.