O concurso para a escolha da Miss Venezuela foi suspenso após denúncias de corrupção

O concurso Miss Venezuela foi suspenso na última quarta-feira (21) após uma briga nas redes sociais em que concorrentes se acusaram de comportamento inadequado. Os organizadores disseram que vão investigar as denúncias.

Em uma série de posts, um grupo de ex-candidatas do concurso de beleza insinuou que outras participantes tentaram enriquecer trocando favores sexuais com empresários corruptos e autoridades do governo.

A controvérsia teve início depois que várias pessoas foram presas no âmbito de um processo de corrupção contra a estatal do petróleo.

Candidatas alegaram então que algumas mulheres que haviam participado do concurso se beneficiaram da corrupção do governo.

“Dados os eventos descritos recentemente na mídia social, uma decisão foi tomada para que seja iniciada uma investigação internada para determinar se alguém ligado [ao concurso], durante seu envolvimento, violou os valores e as éticas do concurso”, afirmou em nota a Organização Miss Venezuela.

O objetivo é “determinar se alguns de seus associados, durante o curso de suas gestões, se envolveram em atividades que infringiram os valores e a ética do concurso”, acrescentou o texto, sem mencionar nenhum nome específico ou detalhes. Não ficou claro se elegerão ou não a Miss Venezuela este ano.

O ex-presidente do concurso, Osmel Sousa, negou na quinta-feira (22), ter atuado com preconceito com algumas candidatas, como foi sugerido nas últimas semanas, após o escândalo envolvendo as ex-misses.

“Parece inacreditável que eu tenha de negar algo que em si é absolutamente e inerentemente falso, mas para fins de clareza e responsabilidade, eu digo: em nenhum momento eu agi com preconceito com qualquer uma das milhares de candidatas que passaram sob o meu comando”, disse Sousa em um post no Instagram.

“O tratamento e a interação com todas as candidatas, claro, não foram por igual, uma vez que cada uma tem sua própria personalidade e as atitudes diferem, mas o respeito a elas como pessoas e as exigências para com elas como profissionais e representantes dos valores e da beleza da mulher venezuelana sempre foram denominador comum”, acrescentou.

Algumas ex-participantes do concurso também afirmaram ter trabalhado para uma fundação de Diego Salazar, primo do ex-presidente da estatal petroleira PDVSA Rafael Ramírez, que está preso por suposta lavagem de dinheiro.

Um local de treinamento em Caracas foi temporariamente fechado e a escolha de concorrentes foi interrompida. As medidas também afetam o concurso Mister Venezuela.

O Grupo Cisneros, da rica família venezuelana Cisneros, detém os direitos do Miss Venezuela.

As alegações geraram indignação na Venezuela, onde uma inflação de três dígitos e a crônica falta de alimentos e remédios tem impulsionado um êxodo em massa.

Os inúmeros erros de linguagem das misses também foram alvo de críticas.

As venezuelanas estão entre as candidatas de maior sucesso em concursos de beleza, tendo vencido o Miss Universo e Miss Mundo diversas vezes.

O país também tem uma das mais altas taxas de implantes mamários e cirurgias cosméticas do mundo.

