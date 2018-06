O concurso para Miss América não terá mais o tradicional desfile de biquíni: “Não vamos julgar pela aparência exterior”, disse a presidente do comitê da competição

Desde que começou, em 1921, o concurso Miss América tinha o tradicional desfile de roupa de banho – que, na época, não era bem um biquíni. Quase cem anos depois, a organização anunciou, nesta terça-feira (5), que os trajes de banho foram banidos do concurso, que terá sua próxima edição em setembro e elege uma representante para o Miss Universo 2019.

“Nós não vamos te julgar por sua aparência exterior”, disse Gretchen Carlson, ex-âncora da Fox News, que hoje é presidente do comitê do concurso. “Nós queremos que mais mulheres saibam que elas são bem-vindas nesta organização”, afirmou em entrevista ao jornal Good Morning America, da ABC.

Assédio

Carlson foi uma das mulheres a denunciar casos de assédio em 2016, quando entrou com um processo contra o então presidente da Fox, Roger Ailes.

“Nós estamos indo adiante e nos envolvendo nessa revolução cultural”, disse ela, acrescentando que o concurso deve focar nas ideias, inteligência e talentos das candidatas. Gretchen Carlson foi coroada Miss América em 1989, pelo estado de Minnesota.

A organização não esclareceu, no entanto, se os concursos regionais precisarão seguir a nova regra. A mudança faz parte de uma onda de renovações que vêm acontecendo desde que Carlson assumiu a presidência em janeiro deste ano, depois de um escândalo envolvendo Sam Haskell, que teria feito comentários misóginos sobre uma competidora.

Antes mesmo disso, a disputa já enfrentava críticas por ter uma dinâmica antiquada, sobretudo nos desfiles com roupa de banho e de gala.

Gretchen destacou que o conselho ouviu competidoras em potencial e ouviu delas que as mulheres não queriam desfilar de salto alto e biquíni.

“Sabe do quê? Você não precisam fazer mais isso”, respondeu Gretchen a elas.

A executiva ainda frisou que não está preocupada com uma possível diminuição da audiência do concurso. Gretchen argumentou que o desfile com roupa de banho não é o mais cotado da transmissão e que os espectadores parecem mais interessados na competição de talentos.

A ex-Miss também anunciou que a organização mudará o desfile com roupas de gala. Os jurados, segundo ela, não irão mais avaliar a competidora pelo traje.

“É o que sai das bocas delas o que nos importa”, enfatizou Gretchen, a respeito das perguntas e respostas.

No último semestre, a presidente nomeou mulheres para ocupar sete das nove cadeiras na comissão organizadora do concurso. Além disso, diversas delas foram indicadas para ocupar cargos mais altos.

