Congestionamento na entrada e na saída de Porto Alegre por causa de bloqueios na ponte do Guaíba só termina nesta segunda

Bloqueios realizados em razão das obras de recuperação do asfalto na ponte do Guaíba causaram um longo congestionamento neste sábado (20) na entrada e na saída de Porto Alegre. A previsão é de que as obras só terminem nesta segunda-feira (22). Neste período não haverá içamento do vão móvel da ponte.

Em alguns momentos deste sábado, as filas de carros chegaram a ultrapassar os 10 quilômetros na BR-290, sentido interior-capital, de acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal).

Por meio de metodologia de aplicação e materiais diferenciados, a concessionária realiza uma intervenção no pavimento do deck metálico (parte que é içada) da ponte do Guaíba. Esse serviço resultará em uma durabilidade maior do asfalto e, consequentemente, exigirá menos reparos e interferências no local futuramente, impactando na fluidez do tráfego, além de proporcionar mais conforto e segurança aos usuários.

A intervenção será executada nos 58 metros de extensão do vão móvel e nas quatro faixas de rolamento do segmento (cada uma com 3,60 metros de largura).

Os bloqueios das faixas são parciais e acontecem com operação de, ao menos, uma faixa liberada para cada sentido da via. Os trabalhos são executados 24 horas por dia, sem paralisação. Sendo assim, haverá sempre uma faixa do vão móvel bloqueada ao tráfego de veículos.

A CCR ViaSul destaca que a operação foi alinhada com os órgãos competentes diretamente envolvidos (Polícia Rodoviária Federal, Empresa Pública de Transportes e Circulação, Marinha e Brigada Militar). Equipes técnicas da concessionária, bem como dos órgãos associados, acompanham os serviços 24 horas por dia. Ao todo, aproximadamente 60 profissionais estão mobilizados durante os serviços.

Em caso de chuva os trabalhos serão automaticamente reprogramados para o final de semana seguinte.

Para evitar maiores transtornos, a concessionária recomenda aos usuários que programem seus deslocamentos nesse período.

