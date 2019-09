O Congresso Brasileiro de Cardiologia começa nesta sexta-feira em Porto Alegre

O 74º Congresso Brasileiro de Cardiologia – que começa nesta sexta-feira (20), irá até o domingo (22) no Centro de Convenções da FIERGS, em Porto Alegre/RS – vai destacar as novas diretrizes de Prevenção, Esportes e Cardiogeriatria, entre outras, a discussão de grandes estudos nacionais e internacionais e temas práticos do dia a dia das doenças do coração. “Teremos assuntos de elevado teor científico, apresentados pelos melhores profissionais de cada área do Brasil e do mundo”, afirma o presidente do Congresso, Leandro Zimerman.

O evento também trará ao Brasil dezenas de especialistas dos Estados Unidos, da Europa, de Israel e de outras partes do planeta, além de congressistas de toda a América Latina. Haverá Sessões Conjuntas Internacionais com o American College of Cardiology (ACC); American Heart Association (AHA); European Society of Cardiology (ESC); Federação Argentina de Cardiologia (FAC); Sociedade Interamericana de Cardiologia (SIAC); Sociedade Portuguesa de Cardiologia (SPC); e com as Universidades Duke e Harvard.

Diretriz de Prevenção

A atualização da Diretriz de Prevenção da Sociedade Brasileira de Cardiologia constata que as taxas de mortes por doenças cardiovasculares por faixa etária estão diminuindo no Brasil, mas o número total de óbitos tem aumentado devido ao envelhecimento e adoecimento da população. O Brasil ganhou quase cinco milhões de idosos, desde 2012, que já são mais de 30 milhões no total, equivalente a três vezes a população de Portugal.

Os Estados do sul e sudeste apresentaram as menores taxas de mortalidade pelo coração, devido à inatividade física. Enquanto Estados como a Paraíba e o Maranhão apresentaram as maiores. “Se todos praticassem exercícios físicos com regularidade, os óbitos por doenças do coração cairiam em 15,8% para homens e 15,2% para mulheres”, diz o diretor científico da SBC, Dalton Précoma.

