O Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal cassou a licença de exercício profissional do Doutor Bumbum

O CRM-DF (Conselho Regional de Medicina do Distrito Federal) informou, nesta quinta-feira (19), que cassou a licença de exercício profissional do médico Denis César Barros Furtado, o Dr. Bumbum, apontado pela Polícia Civil do Rio de Janeiro como principal suspeito da morte da gerente de banco Lilian Calixto, de 46 anos, na madrugada do último domingo (15), em decorrência de uma intervenção estética.

Em nota, o CRM-DF disse que ele foi alvo de um processo de interdição cautelar para o exercício da profissão em março de 2016. No entanto, segundo a entidade, a medida foi suspensa três meses depois pela Justiça Federal, em Brasília.

Ainda de acordo com o conselho, o processo foi concluído com a cassação do exercício profissional de Furtado, que será submetida ao CFM (Conselho Federal de Medicina). O motivo que levou à cassação do registro não foi esclarecido.

O conselho não explica o caso específico que levou à sua cassação, mas informou que ela violou os artigos 17 e 18 do Código de Ética Médica. Ambos falam sobre o cumprimento das normas emanadas pelos conselhos Federal e regionais de medicina do País.

A bancária Lilian Calixto morreu após se submeter a um procedimento estético na cobertura do médico, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. A namorada dele, Renata Fernandes Cirne, 20, foi presa sob suspeita de envolvimento no procedimento.

A mãe do médico também teve seu registro para exercício de medicina cassado em 2015. Os motivos da suspensão, de acordo com o Cremerj (Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro), foram permissão de que seu nome circulasse em mídia desprovida de falta de rigor científico, propaganda enganosa, realização de método ou técnica não aceitas pela comunidade científica e por insinuar ou prometer bons resultados a qualquer tipo de tratamento.

Prisão

O médico e a sua mãe foram presos na tarde desta quinta-feira (19).

Os dois estavam foragidos desde domingo (15), quando a bancária Lilian Calixto morreu após se submeter a procedimento estético na casa de Denis. Eles foram encontrados por policiais do 31º BPM (Recreio dos Bandeirantes) em um centro empresarial na Barra. Segundo a delegada Adriana Belém, da 16ª DP, os dois estavam no escritório de um advogado, com quem ela negociava a rendição. Às 16h13min, Denis e a mãe chegaram à 16ª DP acompanhados do advogado. Nenhum dos dois conversou com a imprensa na chegada. Pouco antes das 18h, no entanto, ele concedeu entrevista coletiva na delegacia.

Em entrevista coletiva concedida a jornalistas ainda na quarta-feira, a advogada Naiara Baldanza disse que julgar Furtado como culpado pela “fatalidade” ocorrida com a paciente é “precoce”. Segundo ela, o médico não havia se entregado à polícia por problemas de saúde.

A advogada disse ainda que existem “muitas pessoas satisfeitas” com o trabalho realizado pelo médico, mas que “lamentavelmente, dentro de qualquer profissão, sempre vão existir pessoas em que situações não acontecem como o previsto”.

