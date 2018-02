O consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre deseja ampliar a parceria com a capital gaúcha

O prefeito em exercício, vereador Valter Nagelstein, foi recebido na tarde desta quarta-feira (7) pela oficial principal do Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre, Julia Harlan, na sede da representação norte-americana na avenida Assis Brasil, no bairro Passo D’Areia. À frente do consulado desde junho de 2017, quando iniciou oficialmente a operação, Julia reforçou a determinação de fortalecer e expandir as áreas de parceria com Porto Alegre e o Rio Grande do Sul.

Conforme a diplomata, uma ampla programação na Capital está definida para 2018 e o próximo ano envolvendo o Departamento de Comércio do governo dos Estados Unidos, e há firme disposição de identificar oportunidades para contribuir com o desenvolvimento da cidade, seja econômico e social, destacando atenção já identificada para o desempenho local nos setores de tecnologia e saúde. Julia agradeceu o suporte da sociedade e instituições para a instalação do consulado e manifestou a disposição de que os americanos aprendam sobre a cultura e as potencialidades da cidade e do Estado, para aumentar a relação de cooperação.

Nagelstein enfatizou a importância de investir na troca de experiências e obtenção de conhecimento em temas simbólicos para o desenvolvimento de Porto Alegre, como legislação e política. O prefeito em exercício destacou em especial, como possível caminho para uma colaboração, o projeto de revitalização do 4º Distrito, que tem o masterplan definido e precisa de recursos para o projeto executivo, a fim de levar inovação e produtividade para aquela região.

