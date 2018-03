O Consulado dos Estados Unidos promove um seminário gratuito sobre como estudar no país

O Consulado dos Estados Unidos em Porto Alegre, por intermédio do EducationUSA, serviço do governo americano que oferece orientação sobre como estudar no país, promove, nesta quinta-feira (15) o seminário gratuito “Tudo sobre vistos e Estudar nos Estados Unidos”. A palestra faz parte da programação do Salão do Estudante.

Os participantes receberão orientação sobre como escolher o curso a ser feito, como custear estudos e identificar instituições de interesse, além de informações sobre os passos para a preparação da candidatura a universidades e como solicitar o visto de estudante.

O seminário será realizado das 15h40min às 16h15min, na Sala Vila Rica da Associação Leopoldina Juvenil. Durante o evento, funcionários do Consulado estarão no estande dos EUA fornecendo informações e tirando dúvidas sobre como aplicar para um visto de estudante.

Serviço

EducationUSA – Estudos nos EUA, página da Missão Diplomática dos EUA no Brasil

Salão do Estudante

Seminário Tudo sobre vistos e Estudar nos Estados Unidos

Sala Vila Rica, Associação Leopoldina Juvenil

Endereço: Rua Marquês do Herval, 280 – Moinhos de Vento, Porto Alegre

Data: 15 de março

Horário: 15h40min às 16h15min

