O consumo de alimentos gordurosos precisa ser moderado no inverno

No inverno é comum sentir mais fome e, com isso, até consumir alimentos gordurosos, já que é o corpo trabalha mais para manter a temperatura normal. “A comida fica naturalmente mais gostosa no inverno e consumimos coisas que não comeríamos em outra estação. O cérebro pede por comidas mais calóricas no frio. Por isso é fundamental controlar e ter uma alimentação saudável”, diz Renato Zilli, endocrinologista do Hospital Sírio-Libanês. As informações são do jornal Agora São Paulo.

No inverno, a tendência é tomar mais caldos e canjas, segundo Alan Tiago Scagiione, nutricionista da Estima Nutrição. “Quando fizer um caldo, não misture vários tubérculos, faça um caldo verde saudável, usando legumes na cor verde, como brócolis, couve flor, chuchu, couve, espinafre e repolho”, explica. “Refogue e bata todos juntos fazendo um creme. Você terá um caldo verde saudável sem se incomodar com o ganho de peso, que não ocorrerá”, explica.

A alimentação no inverno tem que ser seguida como em qualquer outra estação. “Nosso gasto será maior, pois o metabolismo tem que aumentar a queima para manter a temperatura. Se a pessoa manter uma alimentação balanceada e saudável, sua perda calórica será maior, consequentemente levando ao emagrecimento. Podemos aumentar o volume proteico para manter a saciedade, já que a queima nessa estação será maior”, explica Gabriela Cilla, nutricionista clínica, funcional e esportiva.

Gabriela completa afirmando que o mais importante é manter a alimentação bem variada e saudável. A nutricionista finaliza alertando que no frio não temos muita sede. “É preciso aumentar a ingestão de água no frio para não sentir sintomas como dor de cabeça e mal-estar que são causados pela desidratação.”

Sopas são indicadas no frio, pois aumentam a temperatura corporal, segundo Gabriela Cilla, nutricionista clínica, funcional e esportiva. Mas a especialista alerta que o ponto negativo é que a maioria das consumidas nessa estação são exclusivamente raízes, não contendo nenhum valor proteico. “A proteína promove mais saciedade, o interessante seria colocar sopas que contêm proteína.”

Veja abaixo algumas dicas de um cardápio saudável para o inverno:

Sopas

– Indicadas, pois aumentam a temperatura corporal;

– Ponto negativo é que as mais consumidas não contêm valor proteico;

– As mais indicadas são as preparadas com legumes, arroz ou macarrão e com proteínas (carne ou frango).

Chás

– Ajudam a relaxar e trazem efeitos positivos no organismo por ser antioxidante;

– Apesar de naturais, devem ser consumidos com moderação; excesso pode causar efeitos colaterais;

– Há variedade de chás: para acalmar (maracujá e hortelã) e estimulantes (chá mate, chá preto e chá verde).

Chocolate quente

– Proporciona sensação de prazer e satisfação, pois o cacau tem efeito estimulante sobre o sistema nervoso central;

– Tem ação antioxidante, auxiliando na prevenção de doenças cardiovasculares e inflamatórias;

– Apesar dos efeitos benéficos do cacau, o chocolate possui açúcar, o que aumenta o valor calórico;

– Chocolate quente menos calórico deve ter concentração de cacau superior a 7% e leite desnatado.

Pinhão

– Fonte de energia, rica em vitaminas do complexo B, zinco, cálcio, ferro e fósforo;

– Pode ser consumido na forma cozida ou em acompanhamentos de peixes e outras carnes;

– Apesar de ter nutrientes importantes, é um alimento bastante calórico.

Fondues

– Preparado com diferentes tipos de queijos, chocolate ou caramelo, acompanhados de carnes, pães, frutas e doces, é calórico;

– Trocar as carnes gordas por cortes mais magros, acompanhados de legumes e molhos a base de queijos magros;

– Para a sobremesa, fondue de chocolate com 70% de cacau, acompanhado de frutas, evitando os doces.

Queijos

– Queijos amarelos são altamente gordurosos devem ser consumidos com moderação;

– Devemos ter atenção à quantidade e tipo de queijo para evitar ganho de peso e aumento do colesterol.

