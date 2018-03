O consumo de energia elétrica no Brasil subiu 2,5% entre 1º e 27 de março

O consumo de eletricidade no Brasil cresceu 2,5% entre 1° e 27 de março, ante mesmo período do ano passado, de acordo com boletim semanal da CCEE (Câmara de Comercialização de Energia Elétrica) nessa quinta-feira. O consumo no mercado regulado, no qual os consumidores são atendidos pelas distribuidoras, teve alta de 1,7%, enquanto o consumo no mercado livre de energia, no qual as empresas compram energia diretamente dos fornecedores, registrou alta de 4,5%. Inadimplência Distribuidoras de eletricidade estão com uma inadimplência acumulada de cerca de 900 milhões de reais em operações do mercado de energia cuja cobrança é realizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, alertou o presidente do Conselho da instituição, o que gera tensão no mercado. “Hoje temos quase 900 milhões (de reais) em aberto pelas distribuidoras… Elas não conseguem honrar seus compromissos, e mesmo as que conseguem o fazem com muita dificuldade… Temos que ter uma preocupação grande com essa questão”, disse Rui Altieri.

Arrecadação

A liquidação financeira de operações no mercado de curto prazo de eletricidade referente a janeiro arrecadou 1,12 bilhão de reais, de 8,55 bilhões de reais em cobranças feitas junto às empresas do setor, disse a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.

Do valor não pago na operação, que promove pagamentos e recebimentos entre as empresas do mercado elétrico, 6,09 bilhões de reais estão relacionados a liminares que protegem um grupo de empresas de quitar débitos refentes ao risco hidrológico, segundo a CCEE.

Além disso, 1,34 bilhão de reais deixaram de ser pagos na liquidação por outros agentes, adicionou a CCEE, sem detalhar. As liquidações financeiras realizadas mensalmente pela CCEE vêm apresentando elevados valores em aberto desde meados de 2015, em meio a uma longa guerra judicial de empresas contra o governo por regras referentes ao risco hidrológico.

O governo federal e a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) chegaram a conseguir derrubar a proteção judicial das elétricas no começo de fevereiro. Depois, no entanto, a decisão foi revista e manteve as empresas isentas de cobranças retroativas.

Assim, as elétricas passam a arcar com os custos do chamado risco hidrológico, mas seguem discutindo na Justiça cerca de 6 bilhões de reais em débitos acumulados desde 2015, quando começou a disputa sobre o tema.

As elétricas têm perdas com o chamado “risco hidrológico” quando precisam comprar energia no mercado devido a uma menor produção de suas usinas hidrelétricas por questões como o baixo nível dos reservatórios, por exemplo.

Mas as empresas vêm alegando na Justiça que a produção de suas usinas foi afetada não pelo risco hídrico, mas por decisões governamentais, como o acionamento de termelétricas emergenciais.

