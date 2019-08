O consumo de frutas e atividades físicas são aliados contra os problemas digestivos, que afetam 48% dos brasileiros

Comer além da conta ou escolher a opção errada no cardápio. Pode não parecer, mas tais atitudes trazem impactos bastante negativos para o nosso aparelho digestivo. Um dos principais problemas é a má digestão, sentida por 48% dos brasileiros, como aponta um levantamento realizado pela Federação Brasileira de Gastroenterologia (FBG). Para ajudar a reduzir os incômodos, a endocrinologista e nutróloga Christiane Carvão preparou uma lista com dez alimentos que são verdadeiros aliados do nosso corpo.

“Para que o sistema digestivo tenha um bom funcionamento é fundamental manter o equilíbrio e o bem-estar. O problema é que hoje as pessoas estão se alimentando muito mal. Por isso, algumas medidas são importantes, como a redução no consumo de produtos industrializados. Além disso, é fundamental incluir frutas e legumes no cardápio diário”, alerta a médica.

Entre as frutas sugeridas pela especialista estão a maçã, que é rica em fibras, e o mamão, com propriedades laxantes, que são bastante eficazes. “Essas frutas contam com propriedades específicas, que ajudam a melhorar o funcionamento do nosso intestino”, explica. Segundo ela, a diminuição na quantidade de açúcar e gordura também ajuda a reduzir os sintomas da má digestão. “É preciso estar atento, pois muitos produtos escondem uma grande quantidade de açúcar. Um exemplo é o suco de caixinha. São bebidas que levam muitos conservantes, o que também pode ser prejudicial para a digestão”, alerta.

Alimentos gordurosos

Evitar frituras, ou ainda, substituir o tipo de óleo utilizado no preparo dos alimentos também são dicas da especialista. “Uma opção muito eficaz e que substitui a margarina no preparo de determinados alimentos é o óleo de coco. O mesmo vale para o azeite extravirgem”, explica a médica.

Formação de gases

A intolerância ou alergia a alguns alimentos também pode trazer problemas digestivos. Feijão, grão-de-bico, ervilha e lentinha, por exemplo, são fontes de nutrientes. Contudo, causam muitos gases devido à grande quantidade de carboidratos que não são digeridos no organismo por causa da ausência de enzimas específicas. Segundo a endocrinologista, isso também acontece com alimentos que contenham glúten ou lactose. “O feijão fermenta no sistema digestivo e leva à formação de gases. Uma boa dica é deixá-lo de molho entre seis e oito horas antes de cozinhá-lo. O processo ajuda a tornar o grão mais digerível, diminuindo os gases”, ensina Christiane.

Outra observação importante que Christiane Carvão faz é sobre o consumo de refrigerantes e bebidas alcoólicas. “O ideal é evitar ao máximo. São dois tipos de bebida que não trazem nada de bom para o organismo”, afirma. A endocrinologista faz um alerta. “Caso a pessoa perceba que certos alimentos trazem um desconforto, o melhor a fazer é optar pela substituição e passar por uma avaliação médica. Com a ajuda do especialista, será possível descobrir quais deles podem ser prejudiciais, já que cada organismo responde de uma maneira”, orienta a médica.

Os dez alimentos são: Cereais integrais, gengibre, sardinha, azeite, couve, mamão, frutas vermelhas, iogurtes e hortelã.

