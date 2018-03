O contribuinte deve detalhar o empréstimo na declaração de imposto de renda

Consultores tiram dúvidas ainda de como incluir informações sobre terrenos e doações recebidas do exterior

Empréstimos e financiamentos devem ser informados em campos específicos do formulário de Imposto de Renda. Confira como preencher a declaração.

Em dezembro, emprestei 76 mil reais para minha companheira comprar um carro. A transferência foi via TED. Ela vai me pagar ao longo dos anos, em prestações sem juros. Como declarar?

Inclua o empréstimo na ficha Bens e Direitos, no código 51 (crédito decorrente de empréstimo). Preencha o valor no campo Situação em 31 de dezembro de 2017.

Tenho um terreno que comprei há mais de 30 anos, sem escritura. Construí uma casa nele. Como declaro sem escritura?

O terreno só pode ser declarado se houver documento de compra. Também só pode ser declarado pelo custo de compra convertido para reais. Some os gastos documentados com a construção ao valor do terreno e declare na ficha Bens e Direitos, código 12 (casa). Preencha as colunas Situação em 31 de dezembro de 2016 e 31 de dezembro de 2017. Você deve retificar as últimas cinco declarações para regularizar os bens.

Quitei meu carro no ano passado e o vendi no mesmo ano. Com o dinheiro da venda, dei entrada em outro carro, que saiu no nome de minha esposa, que não tem renda e é minha dependente. No ano passado, quitei minha dívida com o financiamento de meu apartamento e regularizei no cartório de registro. Como lanço essa informação?

Sobre o carro vendido, declare a operação de venda na ficha Bens e Direitos do veículo vendido (código 21). Não preencha a coluna Situação em 31 de dezembro de 2017. Inclua o novo veículo (código 21) e detalhe a forma da compra. Na coluna Situação em 31 de dezembro de 2017, informe o valor pago até a data, incluindo o valor da venda do outro veículo. Os bens comuns são declarados por um dos cônjuges. No item 11 (apartamento), informe que você quitou o imóvel e preencha o valor na coluna Situação em 31 de dezembro de 2017.

Tenho 36 anos, nunca declarei IR, pois nunca obtive rendimento acima do mínimo. Algumas empresas nas quais trabalhei me entregaram o comprovante de rendimentos. Tenho carro e um filho de 11 anos. Posso ser prejudicado por não ter declarado IR?

Você é obrigado a declarar se seus rendimentos tributáveis tiverem superado 28.559,70 reais em 2017. Se isso não aconteceu, mas você teve retenção na fonte, poderá declarar para receber sua restituição.

Recebi doação do exterior de 40 mil reais do meu marido, que é espanhol. Ele mora no Brasil e declara renda na Espanha e no Brasil. Como declaro esse valor?

Este valor não pode ser considerado rendimento tributável. Trata-se de transferência entre cônjuges. Ao declarar os bens comuns do casal, considere somente a diminuição do saldo desse valor em espécie.

