O Coritiba tenta contratar Ronaldinho Gaúcho

O vice-presidente do Coritiba, Alceni Guerra, confirmou que o clube paranaense fez contatos com o meia Ronaldinho Gaúcho, 36 anos, para vestir a camisa 10 da equipe em 2017. “Queremos um grande nome, mas não é algo pra amanhã”, frisou o dirigente.

Em setembro do ano passado, um representante da direção do Coxa teria voltado da China impressionado com o nível técnico demonstrado pelo atleta em um amistoso ao lado de ex-jogadores como o brasileiro Rivaldo e o português Figo. Ronaldinho não atua no futebol profissional desde aquela época, quando vestiu a camisa do Fluminense contra o Goiás pelo Campeonato Brasileiro.

Já o irmão e empresário, Roberto de Assis Moreira, alega não ter recebido uma proposta efetiva do Coritiba. “Eles estão me ligando bastante, mas não posso falar sobre isso agora”, desconversou ao ser questionado pela imprensa. “Não tenho nada de concreto, o que conta é um projeto de final de carreira. No dia que chegar algo bom, nessa linha, o Ronaldo vai pensar.”

Nos bastidores do clube o plano de contratar Assis não conta com unanimidade. Os defensores da ideia querem pagar um salário fixo dentro da realidade do clube – em torno de 300 mil mensais – e oferecer ao jogador um percentual de arrecadação em produtos associados a Ronaldinho, como o aumento do número de sócios.

