O Coro Sinfônico da Ospa fará neste domingo a sua primeira apresentação de 2019

Um concerto especial marcará, neste domingo, a primeira apresentação do Coro Sinfônico da Ospa (Orquestra Sinfônica de Porto Alegre). O evento está agendado para as 17h na sede da instuição, no Centro Administrativo (avenida Borges de Medeiros nº 1.501, bairro Praia de Belas) e não contará com a presença dos instrumentistas da casa, exceto pela presença de Eduardo Knob ao piano.

O regente Manfredo Schmiedt conduzirá o grupo em um repertório diversificado, com solos de Elisa Machado (professora de canto da Ospa) e Larissa Ramos (integrante do naipe de sopranos), além da participação especial do Coro Jovem da Ospa (sob a regência de Cosmas Grieneisen) e de cantores convidados.

A apresentação faz uma homenagem a Luis Alberto Leal Marques, carismático integrante do coro e que faleceu há um ano. Carinhosamente chamado de “Brother”, ele fez parte de várias formações vocais na capital gaúcha, conquistando uma legião de admiradores.

O programa deste domingo destaca as composições “Sicut Cervus”, do italiano Giovanni Pierluigi (1525-1594) e obras contemporâneas como “Luminous Night of the Soul”, do noruguês Ola Gjeilo, 41 anos, radicado nos Estados Unidos. Passeia, ainda, pelo “Salmo 150” do brasileiro Ernani Aguiar e “For The Beauty Of The Earth”, do inglês John Rutter.

A sequência tem peças do austríaco Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), do alemão Johannes Brahms (1833-1897), dp brasileiro Heitor Villa-Lobos (1887-1959), do letão Ēriks Ešenvalds, do norte-americano Mack Wilberg e, novamente, de Ola Gjeilo.

No encerramento do espetáculo, diversos músicos e ex-cantores subirão ao palco para se juntar aos dois coros da Ospa. A união das vozes interpretará “Ave Verum Corpus”, de Mozart, e “Verleih Uns Frieden”, do alemão Felix Mendelssoh-Bartholdy (1809-1847).

A Ospa é uma das fundações vinculadas à Secretaria da Cultura. Os concertos da temporada 2019 são patrocinados, via Lei Federal de Incentivo à Cultura (LIC), por Panvel, CMPC, Corsan, Banrisul e Grupo Zaffari. Apoio: Ipiranga, Dufrio, Ventos do Sul, Audio Porto, Grupo Renner e Thyssenkrup. A realização é de Ospa, Fundação Cultural Pablo Komlós e Sedac.

Protagonistas

– Manfredo Schmiedt: É diretor artístico da Orquestra Sinfônica da UCS (Universidade de Caxias do Sul) e maestro do Coro Sinfônico da Ospa. Mestre em Regência pela Universidade da Geórgia (EUA) e graduado na mesma área pela UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul), participou de cursos na Alemanha, Holanda, Argentina, Estados Unidos e Brasil.

– Elisa Machado: Bacharel em música pela UFRGS, iniciou os estudos de canto no Coro Sinfônico da Ospa. Consolidou-se na área com os cursos de trompete e de canto no Conservatório Pablo Komlós, atuando na preparação de coros paralelamente à carreira de cantora.

– Larissa Ramos: Soprano lírico, professora de musicalização infantil e de técnica vocal, aos 12 anos gravou o primeiro disco, o qual abriu portas para participações a nível nacional. Em 2011, ingressou no Coro Sinfônico da Ospa, atuando em festivais internacionais de música;

– Eduardo Knob: Pianista do Coro Sinfônica da Ospa, tem um currículo camerístico com passagens internacionais. É mestre em Música pela University of Houston, ministrando aulas de piano para alunos de graduação. Atualmente, é convidado recorrente de atividades artísticas e festivais no Brasil, sendo premiado em dezenas concursos nacionais e internacionais de piano.

(Marcello Campos)

